О них 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Подобные сценарии российские оккупанты уже осуществляли.

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Вероятные провокации от россиян

По словам Натальи Гуменюк, россияне будут усиливать охрану соответствующей территории во время визита Реджепа Эрдогана. В частности, это касается моря, поскольку Сочи – прибрежный город.

"Это означает, что корабельный состав будет задействован в этих мероприятиях", – пояснила она.

Наталья Гуменюк о возможных провокациях россиян: смотреть видео

Впрочем, не исключены и провокации от врага, которые он часто создает непосредственно на морских транспортных путях с судами. Они испытывали даже эмоциональное притеснение от россиян в радиоэфирах.

Корректировка курса (судов – 24 Канал), которые будут следовать соответственно навигационными путями. Также возможно провокационное применение авиации. Это инциденты вроде тех, которые уже происходили с разными летательными аппаратами, в том числе и партнерскими в воздухе над Черным морем.

– отметила Наталья Гуменюк.

В свою очередь, украинские Силы обороны готовы к любым действиям врага и событиям. Есть четкие сценарии, учитываемые на основе предыдущих российских провокаций и агрессии.

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