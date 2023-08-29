Турецкий телеканал сообщил в эфире, что Эрдоган улетит в Россию в начале сентября 2023 года. Также известно место встречи президентов. 24 Канал.

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Эрдоган встретится с Путиным в России

Это будет однодневный визит в Сочи 4 сентября. И, конечно, важнейшей темой повестки станет возвращение к зерновому соглашению,

– заявили журналисты в эфире Habertürk.

Затем российские пропагандисты распространили информацию турецкой стороны, фактически подтвердив заявление Турции.

Кстати, ранее издание Вloomberg утверждало, что Эрдоган и Путин встретятся в России 8 сентября 2023 года.

Что этому предшествовало