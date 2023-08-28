Президент Турции готовится уговаривать Путина возобновить зерновую инициативу. Эрдоган уверен, что зерновой коридор не сможет функционировать без России.
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Когда именно Эрдоган прибудет в Москву
Долгожданная встреча турецкого лидера с главой Кремля может состояться уже на следующей неделе. В СМИ называют датой предполагаемого визита Эрдогана в Россию 8 сентября.
Президент Турции намерен "заскочить на огонек" к Путину перед тем, как отправиться в Индию для участия в саммите "Группы 20", который пройдет 9 – 10 сентября в Нью-Дели.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже подчеркнул, что приезд Эрдогана запланирован на ближайшее время, впрочем, не уточнил, какое именно.
В Анкаре подтвердили визит Эрдогана
В правящей партии подтвердили, что Эрдоган приедет в Россию на следующей неделе, пишет турецкое издание Daily Sabah.
"Президент Эрдоган до сих пор проводил интенсивную дипломатию, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис", — заявил спикер "Партии справедливости и развития" Омер Челик. Он также уточнил, что встреча президентов пройдет в Сочи.
Чего добивается Эрдоган
Президент Турции уверен, что альтернативного пути кроме черноморского для экспорта украинского зерна не существует. И пока Украина вместе с союзниками находится в поиске других способов транспортировки своего зерна без участия России, Эрдоган хочет вернуть Путина к старому соглашению.
На прошлой неделе на саммите Крымской платформы Эрдоган призвал в этот период избегать действий, которые могли бы усилить напряженность и нарушить мир в Черном море.
Следует отметить, что эксперты довольно оптимистично смотрят на инициативу Эрдогана. Поскольку глава Турции даже после начала полномасштабной войны поддерживал с Путиным крепкий контакт. В частности, в 2023 году у них было по меньшей мере 10 телефонных разговоров, а также они провели видеоконференцию, посвященную доставке российского ядерного топлива на турецкий завод "Аккую" в апреле.
Зерновое соглашение: Турция и Россия
- 17 июля Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки. С тех пор она била ракетами и дронами по украинским портам и хранилищам с зерном. Таким образом страна-агрессор хотела, чтобы ее "умоляли" вернуться к соглашению, предварительно выполнив ее требования, в частности, по снятию санкций.
- В Украине заявили, что зерновой коридор может работать без России. Там уже начали поиски альтернативных путей. Впрочем, президент Турции считает более рациональным возобновление старой сделки. Для этого он запланировал поговорить с Путиным лично.
- Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил, для чего Эрдоган хочет вернуть Путина к зерновой инициативе. По словам Рыбачука, сначала президент Турции напрасно надеялся, что зерновое соглашение позволит посадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Теперь Эрдоган преследует собственные геополитические, региональные интересы, хочет набрать дополнительные баллы, как переговорщик между странами, находящимися в состоянии войны.