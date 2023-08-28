Президент Турции готовится уговаривать Путина возобновить зерновую инициативу. Эрдоган уверен, что зерновой коридор не сможет функционировать без России.

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Когда именно Эрдоган прибудет в Москву

Долгожданная встреча турецкого лидера с главой Кремля может состояться уже на следующей неделе. В СМИ называют датой предполагаемого визита Эрдогана в Россию 8 сентября.

Президент Турции намерен "заскочить на огонек" к Путину перед тем, как отправиться в Индию для участия в саммите "Группы 20", который пройдет 9 – 10 сентября в Нью-Дели.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже подчеркнул, что приезд Эрдогана запланирован на ближайшее время, впрочем, не уточнил, какое именно.

В Анкаре подтвердили визит Эрдогана

В правящей партии подтвердили, что Эрдоган приедет в Россию на следующей неделе, пишет турецкое издание Daily Sabah.

"Президент Эрдоган до сих пор проводил интенсивную дипломатию, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис", — заявил спикер "Партии справедливости и развития" Омер Челик. Он также уточнил, что встреча президентов пройдет в Сочи.

Чего добивается Эрдоган

Президент Турции уверен, что альтернативного пути кроме черноморского для экспорта украинского зерна не существует. И пока Украина вместе с союзниками находится в поиске других способов транспортировки своего зерна без участия России, Эрдоган хочет вернуть Путина к старому соглашению.

На прошлой неделе на саммите Крымской платформы Эрдоган призвал в этот период избегать действий, которые могли бы усилить напряженность и нарушить мир в Черном море.

Следует отметить, что эксперты довольно оптимистично смотрят на инициативу Эрдогана. Поскольку глава Турции даже после начала полномасштабной войны поддерживал с Путиным крепкий контакт. В частности, в 2023 году у них было по меньшей мере 10 телефонных разговоров, а также они провели видеоконференцию, посвященную доставке российского ядерного топлива на турецкий завод "Аккую" в апреле.

Зерновое соглашение: Турция и Россия