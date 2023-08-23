Об этом 24 Каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что когда президент Турции анонсировал в свою страну визит российского диктатора, он сделал определенное заявление. Отметим, Эрдоган убежден, что у зернового коридора нет перспектив без роли России.
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Тогда Эрдоган выразил надежду, что Запад должен выполнить какие-то свои обязательства перед Россией, чтобы возобновить зерновое соглашение.
В то время, когда зерновое соглашение действовало, и то время, которое сейчас, у Украины позиция существенно изменилась благодаря "Малышам" (надводным дронам – 24 Канал), которые способны поражать танкеры российские и военные корабли в акватории всего Черного моря,
– сказал Рыбачук.
Поэтому сейчас в российских портах появилась опасность. И это, считает глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", принципиально изменяет ситуацию. К тому же, в украинские порты уже зашел, загрузился и вышел первый корабль после приостановки зерновой сделки.
"Важный прецедент, что без России, которая вышла из зерновой сделки и предупредила, что будет воспринимать любой корабль в сторону Украины как "потенциального перевозчика оружия", – подчеркнул Олег Рыбачук.
Тогда украинское Министерство обороны предупредило Кремль, что все суда, следующие в Черном море в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях, могут рассматриваться как те, которые перевозят грузы военного назначения.
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Чего хочет Эрдоган
"Это его (Эрдогана – 24 Канал) заявление о понимании Запада, вероятнее всего, отражало хотелки Путина, о допуске банка, трубопроводе для транспортировки аммиака и еще какие-то вещи, которые могли быть у Путина. Эрдоган прямо их не называл, но ожидал, что будут какие-то сигналы от Запада", – считает глава аналитико-адвокационной организации.
Однако этот этап прошел и сейчас Украина очевидно не зависит настолько от того, есть ли в зерновом соглашении страна-агрессор или ее там нет.
Рыбачук предполагает, что Эрдоган надеялся на то, что из зерновой сделки вырастет какое-нибудь соглашение "о мире" между Украиной и Россией. Мол, президенту Турции удастся посадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Но, похоже, сейчас эти перспективы довольно призрачны. Эрдоган пытается реализовать собственные геополитические, региональные инициативы, набрать дополнительные баллы, чтобы выступать переговорщиком. Возможно, когда Путин будет в гораздо более сложной ситуации – ближе к осенней кампании ВСУ,
– предположил глава аналитико-адвокационной организации.
Путин боится ехать в Турцию
- Ранее президент Турции заявлял, что российский диктатор посетит его страну в августе. К тому же, Эрдоган и Путин во время телефонного разговора договаривались о визите бункерного деда в Турцию.
- Недавно СМИ сообщали о том, что российский диктатор должен был приехать в Турцию на переговоры по зерновой сделке.
- Поскольку Турция не ратифицировала Римский устав, Владимира Путина вряд ли могли бы там арестовать по ордеру от Международного уголовного суда. Однако российский диктатор решил остаться дома.
- Теперь турецкие медиа сообщают, что Эрдоган сам прибудет в страну-агрессора. Журналисты пишут, что ожидаются значительные сдвиги по возобновлению Черноморской инициативы. Президент Турции считает, что Владимира Путина можно вернуть к зерновому соглашению.