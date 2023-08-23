Об этом 24 Каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что когда президент Турции анонсировал в свою страну визит российского диктатора, он сделал определенное заявление. Отметим, Эрдоган убежден, что у зернового коридора нет перспектив без роли России.

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Тогда Эрдоган выразил надежду, что Запад должен выполнить какие-то свои обязательства перед Россией, чтобы возобновить зерновое соглашение.

В то время, когда зерновое соглашение действовало, и то время, которое сейчас, у Украины позиция существенно изменилась благодаря "Малышам" (надводным дронам – 24 Канал), которые способны поражать танкеры российские и военные корабли в акватории всего Черного моря,

– сказал Рыбачук.

Поэтому сейчас в российских портах появилась опасность. И это, считает глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий", принципиально изменяет ситуацию. К тому же, в украинские порты уже зашел, загрузился и вышел первый корабль после приостановки зерновой сделки.

"Важный прецедент, что без России, которая вышла из зерновой сделки и предупредила, что будет воспринимать любой корабль в сторону Украины как "потенциального перевозчика оружия", – подчеркнул Олег Рыбачук.

Тогда украинское Министерство обороны предупредило Кремль, что все суда, следующие в Черном море в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях, могут рассматриваться как те, которые перевозят грузы военного назначения.

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Чего хочет Эрдоган

"Это его (Эрдогана – 24 Канал) заявление о понимании Запада, вероятнее всего, отражало хотелки Путина, о допуске банка, трубопроводе для транспортировки аммиака и еще какие-то вещи, которые могли быть у Путина. Эрдоган прямо их не называл, но ожидал, что будут какие-то сигналы от Запада", – считает глава аналитико-адвокационной организации.

Обратите внимание! Владимир Путин ранее заявлял, что страна-агрессор якобы готова вернуться к зерновому соглашению, если учтут ее потребности. Среди требований – подключение банков к SWIFT и снятие других ограничений.

Однако этот этап прошел и сейчас Украина очевидно не зависит настолько от того, есть ли в зерновом соглашении страна-агрессор или ее там нет.

Рыбачук предполагает, что Эрдоган надеялся на то, что из зерновой сделки вырастет какое-нибудь соглашение "о мире" между Украиной и Россией. Мол, президенту Турции удастся посадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Но, похоже, сейчас эти перспективы довольно призрачны. Эрдоган пытается реализовать собственные геополитические, региональные инициативы, набрать дополнительные баллы, чтобы выступать переговорщиком. Возможно, когда Путин будет в гораздо более сложной ситуации – ближе к осенней кампании ВСУ,

– предположил глава аналитико-адвокационной организации.

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