Отметим, что по состоянию на 14 августа в Москве официально не подтверждали этот визит, но о нем активно пишут турецкие средства массовой информации. Однако удастся ли Путину склонить Анкару на свою сторону в вопросе зерновых договоренностей – пока нельзя ответить однозначно.

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Президент России посетит Турцию

Следует сказать, что о выходе из зернового коридора в Москве заявили еще 17 июля. С тех пор наше государство пытается без согласия Кремля привлекать, в частности, корабли стран-членов НАТО, чтобы экспортировать зерно в разные уголки мира. Очевидно, такое положение дел Путину не может нравиться.

Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию. Впервые после начала российско-украинской войны президент России прибудет в страну, входящую в Североатлантический альянс. В рамках зерновой инициативы Россия осуществляет переговоры с Украиной, США и странами Европейского союза через Турцию,

– написало в издании Milliyet.

Кроме того, там отметили, что в рамках зерновой инициативы Турция осуществляет многогранную дипломатию с другими странами в координации со своим Министерством торговли, Министерством иностранных дел и национальной обороны.

Обратите внимание! Как отметили журналисты со ссылкой на официальные источники, эскалация в Черном море невыгодна никому. Однако следует добавить, что это почему-то не останавливает Россию. Оккупанты регулярно атакуют украинскую портовую инфраструктуру. В частности, в ночь на 14 августа они выпустили ракеты и дроны по Одессе.

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