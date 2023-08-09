Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что последствия визита Путина в Турцию могут быть неожиданными для самого диктатора.
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Почему Путин вынужден ехать в Турцию
Как отметил Ус, еще раньше в российских СМИ, называющих себя оппозиционными, рассказывали, что Путин боится покидать Россию. Его будто бы пугает не ордер на арест от Международного уголовного суда, а возможность еще одного мятежа в стране-агрессоре.
Однако диктатор вынужден ехать к Эрдогану. Он опасается, что система так называемого "параллельного импорта" может сломаться из-за действий Турции. Именно так оккупанты достают, к примеру, запчасти для производства собственных ракет, другого оружия и военной техники.
Думаю, что он будет вынужден ехать. Потому что Россия экономически зависит от отлаженной системы "параллельного импорта". Турция уже начала прикрывать эти возможности для России. Если Турция еще и совместно с Китаем начнет это делать, а также давить на лояльные к себе страны, то будет еще больше проблем для России.
– считает Ус.
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Визит Путина в Турцию: коротко
- Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что российский диктатор Владимир Путин планирует встретиться с Реджепом Эрдоганом в Турции. Визит должен пройти в последнюю неделю августа. И на нем собираются обсудить возобновление зерновой сделки.
- Еще весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Все из-за расследования роли российского диктатора в похищении десятков тысяч украинских детей с начала полномасштабной войны.
- Российская дипломатия работала над тем, чтобы с Путина сняли эти обвинения. Также представители тамошнего режима угрожали МКС за такие действия. Но суд и дальше расследует и другие преступления кремлевского диктатора.