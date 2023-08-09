Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что последствия визита Путина в Турцию могут быть неожиданными для самого диктатора.

Смотрите также Российские ракеты бьют по Китаю: для чего Путину хаос в Черном море и почему Си молчит

Почему Путин вынужден ехать в Турцию

Как отметил Ус, еще раньше в российских СМИ, называющих себя оппозиционными, рассказывали, что Путин боится покидать Россию. Его будто бы пугает не ордер на арест от Международного уголовного суда, а возможность еще одного мятежа в стране-агрессоре.

Однако диктатор вынужден ехать к Эрдогану. Он опасается, что система так называемого "параллельного импорта" может сломаться из-за действий Турции. Именно так оккупанты достают, к примеру, запчасти для производства собственных ракет, другого оружия и военной техники.

Думаю, что он будет вынужден ехать. Потому что Россия экономически зависит от отлаженной системы "параллельного импорта". Турция уже начала прикрывать эти возможности для России. Если Турция еще и совместно с Китаем начнет это делать, а также давить на лояльные к себе страны, то будет еще больше проблем для России.

– считает Ус.

Обратите внимание! Турция в свое время не ратифицировала Римский статут, согласно которому страна будет выдавать военных преступников, приехавших на их территорию.

Смотрите разговор с Иваном Усом на ютубе 24 Канала

Визит Путина в Турцию: коротко