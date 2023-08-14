Зауважимо, що станом на 14 серпня в Москві офіційно не підтверджували цей візит, але про нього активно пишуть турецькі засоби масової інформації. Однак чи вдасться Путіну схилити Анкару на свій бік в питанні зернових домовленостей – поки не можна відповісти однозначно.
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Президент Росії відвідає Туреччину
Слід сказати, що про вихід зі зернового коридору в Москві заявили ще 17 липня. Відтоді наша держава намагається без згоди Кремля залучати, зокрема, кораблі країн-членів НАТО, аби експортувати зерно у різні куточки світу. Очевидно, такий стан справ Путіну не може подобатися.
Владімір Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Вперше після початку російсько-української війни президент Росії прибуде в країну, що входить до Північноатлантичного альянсу. У рамках зернової ініціативи Росія здійснює переговори з Україною, США та країнами Європейського Союзу через Туреччину,
– написало у виданні Milliyet.
Окрім того, там зазначили, в рамках зернової ініціативи Туреччина здійснює багатогранну дипломатію з іншими країнами у координації зі своїм міністерством торгівлі, міністерством закордонних справ та національної оборони.
Чи можуть у Туреччині заарештувати Путіна
- У березні Міжнародний Кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента через його причетність до викрадення українських дітей з окупованих територій.
- Це означає, що Путін став "нев'їзним" для більшості країн світу, що ратифікували Римський статут або визнають рішення МКС. Йдеться про понад 120 держав на різних континентах.
- На жаль, Туреччина не ратифікувала Римський статут і не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Тому дуже малоймовірно, що Путіна заарештують в Анкарі та відправлять на трибунал.