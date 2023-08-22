От страха перед ордером на арест российский диктатор боится высунуть нос, поэтому президент Турции Реджеп Эрдоган сам прибудет в Россию. По данным турецких СМИ, ожидаются значительные сдвиг в вопросе возобновление Черноморской инициативы.

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Без России не обойтись

Эрдоган убежден, что Путина возможно вернуть к зерновому согласию. Он верит в то, что найдеться точка согласия.

После того, как Россия объявила о своем выходе из зерновых соглашений, Украина предложила несколько альтернативных маршрутов экспорта своего зерна. Одним из наиболее обсуждаемых является транспортировка зерна из порта Констанца в Румынии. Этот путь исключает участие России. В то же время Эрдоган считает его "нездоровым".

Хотя для Турции является приоритетом возобновить зерновую инициативу, во власти страны осознают, что в настоящее время черноморский коридор далек от того, чтобы быть безопасным.

Зерновое соглашение, Турция и Россия