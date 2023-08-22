Від страху перед ордером на арешт російський диктатор боїться висунути носа, тому президент Туреччини Реджеп Ердоган сам прибуде до Росії. За даними турецьких ЗМІ, очікуються значні зрушення в питанні поновлення Чорноморської ініціативи.

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Без Росії не обійтися

Ердоган переконаний в тому, що Путіна можливо повернути до зернової згоди. Він вірить у те, що можна знайти точку згоди.

Після того, як Росія оголосила про свій вихід із зернової угоди, Україна запропонувала кілька альтернативних маршрутів експорту свого зерна. Одним із найбільш обгворюваних є транспортування зерна з порту Констанца в Румунії. Цей шлях виключає участь Росії. Водночас Ердоган вважає його "нездоровим".

Хоча для Туреччини є пріоритетом відновити зернову ініціативу, у владі країни усвідомлюють, що наразі чорноморський коридор є далеким від того, щоб бути безпечним.

Зернова угода, Туреччина і Росія