Німецьке видання Bild пише, що, їм вдалося ознайомитися з секретними документами, які свідчать про змову проти України. Детальніше про "зернову угоду" без України розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Що задумали Росія, Туреччина та Катар за спиною України

У виданні Bild запевняють, що після виходу із "зернової угоди" Росія свідомо масовано бомбила українські порти та продовольчу інфраструктуру, і навіть намагалася атакувати цивільні кораблі, які йшли до українських портів.

Але аналітики Bild стверджують, що диктатор Путін пішов далі – нібито планується укладання нової "зернової угоди", але вже без України. І все це нібито відбувається з благословення ООН.

"Bild володіє листуванням між МЗС Росії та Туреччини та відповідними посольствами. Він показує, що всього за кілька днів після завершення угоди щодо зерна 17 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував власний режим як альтернативу Україні для гуманітарних поставок у рамках Всесвітньої продовольчої програми.

У документах йдеться про "тристоронню співпрацю Туреччини з Росією і Катаром у питанні поставок зерна нужденним країнам". Основою співпраці є "Меморандум про тристороннє співробітництво", який передбачає оплачений Катаром і організований Туреччиною експорт російського зерна, насамперед до Африки. Безпрограшна ситуація для всіх трьох держав, що може значно підвищити їхню репутацію та вплив у відповідних країнах", – мовиться у повідомленні Bild.

Тобто Bild фактично стверджує, що Росія, Туреччина та Катар домовилися про експорт російського, а, можливо, і краденого українського зерна без відновлення експорту з України.

Насправді такі повідомлення лунали вже давно, але тоді Катар нібито відмовлявся від участі в такій угоді. Адже схема дуже проста – Росія продає зерно, Катар купує, а Туреччина транспортує в країни Африки. Втім, раніше Катару така ідея не дуже подобалася, бо платить за все саме ця країна.

Росії потрібна угода, щоб припинити атаки України по кораблях

Що ж змінилося зараз? В Анкарі запевняють, що нібито російська угода з Туреччиною та Катаром має бути реалізована лише як доповнення до Чорноморської ініціативи, яка робить позитивний внесок у глобальну продовольчу безпеку.

Турецький міністр закордонних справ нібито заявив Лаврову прямо – якщо Чорноморська ініціатива не буде відновлена, то і в тристоронній співпраці з Катаром та Туреччиною у Росії будуть проблеми.

Але такий план вкрай підступний, особливо, якщо його благословить ООН. Найкраще пояснення "чому?" наводять аналітики видання "Bild".

"Туреччина хоче пов’язати експорт зерна з Росії та України та взаємно забезпечити їх. Хоча одна країна просто хоче займатися своїми справами, а інша країна хоче бомбити свого маленького сусіда, аби диктувати, що йому робити, а чого не робити. Підступний план, який також позбавить Україну права продовжувати наступ на російські інтереси навколо окупованого Криму.

Якщо угода відбудеться з благословення ООН, у Києва буде вибір. Або Україна погоджується на безпечний експорт "російського" зерна і припиняє напади на російські кораблі – або країна несе повну відповідальність за дедалі більше голоду у світі. І це при триваючих атаках Росії на українські порти", – зазначають аналітики.

Але ще більша підступність полягає у тому, що зараз немає жодних обмежень на експорт російського продовольства. А тому ця угода між Росією, Туреччиною та Катаром виглядає як просто спроба зупинити українські атаки на російські кораблі, порти та окупований Крим.

Ердоган їде в Угорщину зустрітися з таємним перемовником Путіна

У всій цій схемі задіяна ще одна країна – це Угорщина. Відомо, що 20 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Угорщину.

У турецькому уряді запевнили, що під час візиту Ердоган обговорить з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном повномасштабну війну Росії проти України та ситуацію в Чорному морі.

Зокрема, Ердоган і Орбан обговорять "вплив російсько-української війни на спільні інтереси Туреччини та Угорщини". Буде визначена дорожня карта, якої слід дотримуватися, щоб не посилювати напруженість у Чорному морі.

Але, за даними "Bild", Ердоган не з Орбаном їде поговорити, адже це буде його перший візит до Будапешта за останні 5 років. Ердоган їде зустрітися в Угорщині з таємним перемовником Путіна Рустамом Мінніхановим.

Як пише "Bild", у Будапешті також будуть присутні і представники Катару. Всі ці візити прикриваються нібито участю в чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбувається в Угорщині.