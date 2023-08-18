Як розповідають у ЗМІ, її можуть укласти між собою Росія, Туреччина та Катар. Власне, до рук журналістів буцімто потрапило службове листування між МЗС та посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня.

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Москва попередила, що вийде з зернової угоди

Листи демонструють, що Москва заздалегідь попередила Анкару, що покине зернову угоду. Наразі ці дві держави спільно з Катаром працюють над новою угодою. Вона буцімто має замінити ту, чия дія завершилася 17 липня.

Згідно з цією угодою, вже Росія займеться постачанням зерна у бідні країни. Здебільшого його відправлятимуть до Африки. У Туреччини буде роль організатора, а в Катару – спонсора постачання.

Звернімо увагу, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан звернувся до Росії. Він просить її відновити попередню зернову угоду. Зробити це хочуть для того, щоб продовольство йшло також і з нашої держави. Цікаво, що Анкара також запропонувала діяти під егідою ООН.

За даними журналістів, нову угоду можуть укласти вже цими вихідними у Будапешті. Відомо, що до столиці Угорщини вже вилетів глава Татарстану Рустам Мінніханов. Кажуть, що туди також вирушить турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Україна продовжить забезпечувати світ зерном

Нещодавно у Страткомі чітко окреслили позицію нашої держави. Наголосили на тому, що Україна продовжить допомагати світу та постачати йому продовольство. Робити це планується з допомогою підтримки партнерів.

Варто пам'ятати, що до повномасштабного вторгнення Україна була п'ятим за обсягами експортером зерна. Росія не лише заблокувала наші порти, а й призвела до того, що по всьому світу зросли ціни на зернові.

Звернімо увагу на оцінку ООН. За наявними даними, дефіцит зерна, а також здорожчання продовольства поставили перед ризиком голоду 50 мільйонів людей. Росія своїми діями загрожує виживанню цілих націй Африки та Близького Сходу.

Додамо, що за рік зернова ініціатива дозволила експортувати понад 33 мільйони тонн зернових. Завдяки цьому вдалося врятувати від голоду багато країн.