Как рассказывают в СМИ, его могут заключить между собой Россия, Турция и Катар. Собственно, в руки журналистов якобы попала служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа.

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Москва предупредила, что выйдет из зерновой сделки

Письма демонстрируют, что Москва заранее предупредила Анкару, что покинет зерновое соглашение. Эти два государства совместно с Катаром работают над новым соглашением. Оно якобы должно заменить то, чье действие завершилось 17 июля.

Согласно этому соглашению, уже Россия займется поставкой зерна в бедные страны. В основном его будут отправлять в Африку. В Турции будет роль организатора, а в Катаре – спонсора снабжения.

Обратим внимание, что глава МИД Турции Хакан Фидан обратился в Россию. Он просит ее возобновить предварительное зерновое соглашение. Сделать это хотят для того, чтобы продовольствие шло также и из нашего государства. Интересно, что Анкара предложила действовать под эгидой ООН.

По данным журналистов, новое соглашение могут заключить уже в эти выходные в Будапеште. Известно, что в столицу Венгрии уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Говорят, что туда отправится турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Украина продолжит обеспечивать мир зерном

Недавно в Страткоме четко обозначили позицию нашего государства. Отмечали, что Украина продолжит помогать миру и снабжать его продовольствием. Делать это планируется за счет поддержки партнеров.

Следует помнить, что до полномасштабного вторжения Украина была пятым по объему экспортером зерна. Россия не только заблокировала наши порты, но и привела к тому, что во всем мире выросли цены на зерновые.

Обратим внимание на оценку ООН. По имеющимся данным, дефицит зерна, а также удорожание продовольствия поставили перед риском голода 50 миллионов человек. Россия своими действиями угрожает выживанию целых наций Африки и Ближнего Востока.

Добавим, что за год зерновая инициатива разрешила экспортировать более 33 миллионов тонн зерновых. Благодаря этому удалось спасти от голода многие страны.