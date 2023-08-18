Это хороший пример того, как страны-соседки объединяются вокруг общих проблем и помогают друг другу. Об этом сообщает 24 Канал. Именно сотрудничество и помощь должны стать краеугольным камнем в послевоенном развитии Украины.

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Визит Шмыгаля в Румынию

18 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Бухарест на встречу с Марчелом Чолаку. Главы правительств будут говорить о ряде вопросов, в частности, транспортировке украинского зерна, сообщил NewsMaker.

Мы много говорили о незаконной войне России в Украине, вопросе границы, экспорте зерна и усилиях по укреплению портовой инфраструктуры для совместного экономического роста. Господин премьер-министр, Украина имеет полную поддержку Румынии,

– подчеркнул румынский премьер.

В своем твиттере глава румынского правительства написал, что российские варварские атаки на гражданские, грузовые суда и жизненно важную инфраструктуру – это "атаки на базовые принципы человечности, атаки не только на украинских граждан, но и на сотни миллионов голодающих по всему миру".

Марчел Чолаку подчеркнул: Румыния будет центром в развитии более крепкой, процветающей Украины и будет способствовать ее европейскому будущему. Он указал, что румыны знают тоталитарное зло не понаслышке и не позволят этому повториться (в 1944 – 1958 годах Румыния входила в состав СССР, – 24 Канал).

Важно! Как передает Reuters, Чолаку заявил: через Румынию может проходить транзит около 60% украинского экспорта зерна.

15 августа стало известно, что Румыния удвоит транзитные мощности по перевалке украинского зерна с двух до четырех миллионов тонн в месяц. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну.

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Поддержка со стороны Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду в своем интервью изданию RFI сказала, что страна ищет решение по экспорту украинского зерна.

По ее словам, Молдова предлагала Украине помощь с транзитом зерна еще с начала войны, а не только когда Россия начала обстреливать дунайские порты.

Мы стараемся найти решение. Мы также обсуждаем с Украиной, Румынией и Европейской комиссией, чтобы увидеть, как мы можем согласовать интересы фермеров Республики Молдова, а также обеспечить этот транзит зерна из Украины,

– заявила она.

В городе Галац состоялась встреча с представителями Румынии, Украины, Молдовы, США и ЕС, на которой искали решения касаемо диверсификации альтернативных путей экспорта зерна по железной дороге, автодороге и морю.

Одним из решений президент Молдовы видит быстрые инвестиции в транспортную инфраструктуру, военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности как во время войны, так и в мирное время.

Обратите внимание! До войны у молдавских фермеров не было достаточно путей для экспорта, ведь железнодорожная и военно-морская инфраструктура в стране развиты плохо. Фермеры подали иск о запрете импорта зерна из Украины и угрожают протестами.

Майя Санду уверяет: правительство приняло меры для поддержки молдавских производителей, но поддерживать Украину крайне важно.

Мы обязаны помочь Украине, сегодня обеспечивающей наш мир. Мы все еще наслаждаемся миром и миром и безопасностью, мы во многом обязаны мужеству украинского народа, украинской армии. Мы благодарны им за этот мир,

– подчеркнула она.

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