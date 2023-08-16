Также взрывы были слышны в Румынии. СМИ страны объяснили, что россияне обстреливали территорию всего в нескольких километрах от румынского порта Галац, пишет 24 Канал.
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Люди в Одесской области и в Румынии слышали атаку россиян
Одесское издание "Думская" опубликовали видео, снятое ночью против 16 августа в Одесской области.
Еще кадры ночного воздушного боя на юге Одесской области,
– объяснили журналисты.
Что происходило в Одесской области 16 августа: смотрите видео
Кроме того, в сети румынская сторона опубликовала кадры, на которых видно, как Россия атакует порт Рени в Одесской области в ночь на 16 августа. Очевидцы отметили, что ориентировочно в 4 часа 16 августа была вторая волна атак по порту.
Как выглядел порт Рени ночью против 16 августа: смотрите видео с твиттера Yugan
Румынское издание Observator показало фото, на которых виден пожар в Ренийском порту в нескольких километрах от румынского города и порта Галац на востоке страны.
Находившиеся неподалеку утверждают, что слышали работу систем противовоздушной обороны в двух портах,
– заявило издание.
Как выглядела Одесщина после атак оккупантов / Фото Observator
Атака "Шахедами" по Югу
- Россия в ночь на 16 августа атаковала юг Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ рассказали, что беспилотники оккупанты запускали в несколько волн с юго-восточного направления, то есть из Приморско-Ахтарска в Чауде.
- Известно, что сначала Кремль обстрелял Николаевскую область, затем запустил дроны по югу Одесской. В Николаевской области ВСУ сбили все воздушные цели, в Одесской области – 13 дронов.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак впоследствии сообщил, что оккупанты атаковали Ренийский порт. Там в двух металлических складах ангарного типа загорелись два трактора и дробь в рядом расположенном складе на площади 10 квадратных метров.
- Кроме того, глава Одесской ОВА объяснял, что в регионе враг попал по одному из портов Дуная, повредив складские помещения и зернохранилища.