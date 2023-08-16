Также взрывы были слышны в Румынии. СМИ страны объяснили, что россияне обстреливали территорию всего в нескольких километрах от румынского порта Галац, пишет 24 Канал.

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Люди в Одесской области и в Румынии слышали атаку россиян

Одесское издание "Думская" опубликовали видео, снятое ночью против 16 августа в Одесской области.

Еще кадры ночного воздушного боя на юге Одесской области,

– объяснили журналисты.

Что происходило в Одесской области 16 августа: смотрите видео

Кроме того, в сети румынская сторона опубликовала кадры, на которых видно, как Россия атакует порт Рени в Одесской области в ночь на 16 августа. Очевидцы отметили, что ориентировочно в 4 часа 16 августа была вторая волна атак по порту.

Как выглядел порт Рени ночью против 16 августа: смотрите видео с твиттера Yugan

Румынское издание Observator показало фото, на которых виден пожар в Ренийском порту в нескольких километрах от румынского города и порта Галац на востоке страны.

Находившиеся неподалеку утверждают, что слышали работу систем противовоздушной обороны в двух портах,

– заявило издание.



Как выглядела Одесщина после атак оккупантов / Фото Observator

Атака "Шахедами" по Югу