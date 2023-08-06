Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону, що це є дзеркальною відповіддю на те, що наші вороги робили в Чорному морі ще до початку повномасштабної війни, пише 24 Канал.

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Що кажуть в ВМС України про загрозу в акваторії шести російських портів

Вони (росіяни – 24 Канал) оголошували ділянки Чорного моря у північно-західній частині, тобто ближче до наших берегів, перекритими, небезпечними для судноплавства ще до повномасштабної війни,

– пригадав Дмитро Плетенчук.

За його словами, Росія могла перекрити все море, оголосити ці ділянки місцем проведення навчань чи стрільб.

"Тобто просто для того, щоб перешкоджати цивільному судноплавству. Ми вже не кажемо про військове. І вважали, що це нормально", – зауважив речник.

Він пояснив, що Росія на такі дії не мала ніяких прав.

І тільки зараз ми зробили таке ж прибережне попередження. Через відповідні структури ці попередження розповсюджуються публічно і всі причетні до судноплавства їх отримують та чудово про це знають,

– розповів Дмитро Плетенчук.

До речі, він пригадав, що Україна попереджала, що вважатиме з 21 липня всі судна, які прямують чи до російських портів, чи до портів на тимчасово окупованих територіях України в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою такими, які перевозять військові вантажі, і, відповідно, є цілями для ураження.

Речник ВМС України пояснив, що Росія знехтувала цим попередженням. Тому стався прикрий інцидент з одним з суден, який обслуговує інтереси російської армії.

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії портів Росії

Держгідрографія розповіла, що Україна з 4 серпня оголосила про військову загрозу в районі одразу для шести чорноморських портів Росії. Мовиться про порти:

Анапа;

Новоросійськ;

Геленджик;

Туапсе;

Сочі;

Тамань.

Українська сторона пояснила, що попередження безстрокове та є застереженням для суден, які вирішать раптом взяти курс на російські порти. Для російських суден це, ймовірно, попередження.

Зверніть увагу! У ніч проти 4 серпня у росіян біля Новоросійська внаслідок удару дрона зазнав пошкоджень російський великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Згодом у ніч проти 5 серпня, ймовірно, на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки зазнав пошкоджень танкер SIG.