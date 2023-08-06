Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что это зеркальный ответ на то, что наши враги делали в Черном море еще до начала полномасштабной войны, пишет 24 Канал.

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Что говорят в ВМС Украины об угрозе в акватории шести российских портов

Они (россияне – 24 Канал) объявляли участки Черного моря в северо-западной части, то есть ближе к нашим берегам, перекрытыми, опасными для судоходства еще до полномасштабной войны,

– вспомнил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Россия могла перекрыть все море, объявить эти участки местом проведения учений или стрельб.

"То есть просто для того, чтобы препятствовать гражданскому судоходству. Мы уже не говорим о военном. И считали, что это нормально", – отметил спикер.

Он пояснил, что Россия на такие действия не имела никаких прав.

И только сейчас мы сделали такое же прибрежное предупреждение. Через соответствующие структуры эти предупреждения распространяются публично и все причастные к судоходству их получают и прекрасно знают об этом,

– рассказал Дмитрий Плетенчук.

Кстати, он вспомнил, что Украина предупреждала, что будет считать с 21 июля все суда, следующие или к российским портам, или к портам на временно оккупированных территориях Украины в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом такими, которые перевозят военные грузы, и, соответственно, являются целями для поражения.

Спикер ВМС Украины пояснил, что Россия пренебрегла этим предупреждением. Поэтому произошел досадный инцидент с одним из судов, обслуживающим интересы российской армии.

Украина объявила о военной угрозе в акватории портов России

Госгидрография рассказала, что Украина с 4 августа объявила о военную угрозу в районе сразу для шести черноморских портов России. Речь идет о портах:

Анапа;

Новороссийск;

Геленджик;

Туапсе;

Сочи;

Тамань.

Украинская сторона пояснила, что предупреждение является бессрочным и является оговоркой для судов, которые решат вдруг взять курс на российские порты. Для российских судов это, вероятно, предупреждение.

Обратите внимание! В ночь на 4 августа у россиян возле Новороссийска в результате удара дрона получил повреждения российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Впоследствии в ночь на 5 августа, вероятно, на якорной стоянке 471 в 50 километрах от Керченского пролива получил повреждения танкер SIG.