Президент Туреччини готується вмовляти Путіна відновити зернову ініціативу. Ердоган впевнений, що зерновий коридор не зможе функціонувати без Росії.

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Коли саме Ердоган прибуде до Росії

Довгоочікувана зустріч турецького лідера з очільником Кремля може відбутися вже наступного тижня. У ЗМІ називають датою ймовірного візиту Ердогана до Росії 8 вересня.

Президент Туреччини має намір "заскочити на вогник" до Путіна перед тим, як вирушити до Індії для участі в саміті "Групи 20", який пройде 9 – 10 вересня у Нью-Делі.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков теж наголосив, що приїзд Ердогана запланований на найближчий час, втім, не уточнив, який саме.

В Анкарі підтвердили візит Ердогана

У правлячій партії підтвердили, що Ердоган приїде до Росії наступного тижня, пише турецьке видання Daily Sabah.

"Президент Ердоган досі провадив інтенсивну дипломатію, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі", — заявив речник "Партії справедливості та розвитку" Омер Челік. Він також уточнив, що зустріч президентів відбудеться у Сочі.

Чого домагається Ердоган

Президент Туреччини впевнений, що альтернативного шляху, крім чорноморського, для експорту українського зерна не існує. І допоки Україна разом із союзниками перебуває у пошуку інших способів для транспортування свого збіжжя без участі Росії, Ердоган хоче повернути Путіна до старої угоди.

Минулого тижня на саміті Кримської платформи Ердоган закликав у цей період уникати дій, які б могли посилити напруженість і порушити мир у Чорному морі.

Слід зазначити, що експерти доволі оптимістично позирають на ініціативу Ердогана. Оскільки глава Туреччини навіть після початку повномасштабної війни підтримував із Путіним міцний контакт. Зокрема, у 2023 році вони мали щонайменше 10 телефонних розмов, а також провели відеоконференцію, присвячену доставці російського ядерного палива на турецький завод "Аккую" у квітні.

Зернова угода: Туреччина і Росія