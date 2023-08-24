Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що навряд чи Путін не полетить в Туреччину через страх перед ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду.

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Нещодавно у Держдепі США натякнули, що Путіна не будуть арештовувати, поки він перебуватиме на посаді президента Росії. Тому він цілком міг полетіти до Туреччини.

Чому Путін не поїде на зустріч з Ердоганом

На думку Клочка, Путін зараз не здійснює міжнародні візити як, до прикладу, на саміт БРІКС чи G20, адже розуміє, що не всі учасники підтримують дії Росії. У такому випадку він може виглядати ізгоєм. А це вже – репутаційний удар.

Офіційний візит до іншого лідера – інша справа. Там завжди є різні червоні доріжки, оркестри, паради та інші атрибути помпезних прийомів. Однак, за наявною інформацією, він все одно не буде їхати в Туреччину.

Чого не полетить? Я вважаю, що Ердогану пояснили, що не треба приймати Путіна у себе. Пояснили партнери по НАТО. Туреччина все одно багато в чому залежить від США та ЄС. Не випадково Ердоган казав, що Туреччина хоче бути в ЄС. Але політика Туреччина останніх десятків років не дуже відповідає стандартам ЄС,

– зауважив Клочок.

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Тому Ердоган, найімовірніше, вирішив летіти до Путіна. Україна, як і країни НАТО та ЄС, мають робити все можливе, щоб цієї зустрічі не відбулося. Це абсолютно неприпустимо – зустрічатися із диктатором, який плює на міжнародне право.

Ніхто не має зустрічатися з Путіним. Якщо пішов на це – то ти тепер приблизно такий ж як КНДР. Неприємно, що цей контакт є. Там єдина мета – гроші. Ердоган, як і раніше, мав мету залучити російський капітал, так і нині. Контрабанда зерна, нафти та інших продуктів на десятки мільярдів доларів. Ось ціна питання. Ось чому Ердоган хоче туди їхати,

– вважає Клочок.

Зустріч Путіна та Ердогана: коротко