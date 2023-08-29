Турецький телеканал повідомив в ефірі, що Ердоган полетить в Росію на початку вересня 2023 року. Також відомо місце зустрічі президентів, пише 24 Канал.

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Ердоган зустрінеться з Путіним в Росії

Це буде одноденний візит до Сочі 4 вересня. І, звичайно, найважливішою темою повістки стане повернення до зернової угоди,

– заявили журналісти в ефірі Habertürk.

Згодом російські пропагандисти поширили інформацію турецької сторони, фактично підтвердивши заяву Туреччини.

До речі, раніше видання Вloomberg стверджувало, що Ердоган та Путін зустрінуться в Росії 8 вересня 2023 року.

Що цьому передувало