Для внутренней аудитории российские пропагандисты представят этот визит как геополитическую победу. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что на самом деле поездка имеет исключительно прагматическую цель.

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Почему Эрдоган летит к Путину

Турецкий президент находится в сложном положении. В мае он еще раз выиграл выборы, но львиная часть населения не воспринимает его как своего лидера. Сегодня Эрдоган в кризисной ситуации, как с экономической точки зрения, так и внутриполитической, поэтому требует от России прежде всего денег и ресурсов.

Он действует прагматично и уносит из России "по дешевке" все, что только можно: русский олигархат, потому что их яхты уже стоят в Турции, активы, международные компании, после выхода из России перешедшие в Турцию, "серый импорт",

– подчеркнул Олег Саакян.

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Каким будет новое зерновое соглашение

Судя по всему, зерновое соглашение будет серьезно меняться. Предыдущий вариант фактически закреплял определенный баланс сил в Черноморском бассейне. Согласно условиям, Россия держала блокаду украинских портов, а пропускала исключительно зерновые конвои. Сегодня баланс сил изменился и страна-агрессорка держать такую блокаду уже физически не способна.

В Черном море Украина перешла в атаку и принялась симметрично бить по российским кораблям, закрыв зоны безопасности вокруг российских портов. Наше государство способно хотя бы частично удерживать безопасность своей портовой инфраструктуры и торговых коридоров вдоль украинского побережья.

Сегодня баланс сил иной. Если он будет закреплен на предмете зерновой инициативы, то соответственно должна быть и другая позиция,

– подчеркнул Олег Саакян.

Важным пунктом, который был закреплен в существующем зерновом соглашении – обязательство России не атаковать украинскую портовую зерновую инфраструктуру и корабли, идущие зерновым конвоем. Украина в действующей редакции зерновой инициативы такие обязательства на себя не брала.

Если Россия вернется к зерновой инициативе в том виде, в каком она была, то соответственно есть определенная асимметрия,

– заметил политолог.

Что хочет получить Турция от России

Турецкого лидера, прежде всего, интересуют экономические выгоды для своей страны. В частности, Олег Саакян сказал о выгодах от экспорта украинских зерновых, а также от экспорта украинских зерновых, которые были украдены через Россию. Турецкая сторона не прочь присоединиться и к российской инициативе по гуманитарному экспорту зерновых в "глобальный Юг" и африканские страны.

Россия создает проблему, а потом хочет ее решать, однако, Турция не прочь над этим поработать,

– сказал политолог.

В качестве примера он привел зерно, которое может идти в Турцию, а уже оттуда возвращаться в виде российской муки, макаронных изделий для стран "глобального Юга". Эрдоган заинтересован в возобновлении зерновой сделки, чтобы получить для себя дополнительные дивиденды.

Россия все равно расплатится за этот визит, потому что в символическом плане он гораздо более интересен для России. Для Эрдогана поездка абсолютно прагматична – сколько дадите и что заплатите – тогда и приеду,

– подчеркнул Олег Саакян.

Что известно о зерновом соглашении