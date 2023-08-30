Для внутрішньої аудиторії російські пропагандисти подадуть цей візит як геополітичну перемогу. По це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що насправді поїздка має виключно прагматичну ціль.
Читайте також В Ердогана підтвердили його зустріч із Путіним у Росії: де та коли вона відбудеться
Чому Ердоган летить до Путіна
Турецький президент перебуває у складному становищі. У травні він вкотре виграв вибори, але левова частина населення не сприймає його, як свого лідера. Сьогодні Ердоган у кризовій ситуації, як з економічного погляду, так і з внутрішньополітичного, тому потребує від Росії насамперед грошей і ресурсів.
Він діє прагматично і забирає з Росії "по дешевці" все, що тільки можна: російський олігархат, бо їхні яхти вже стоять у Туреччині, активи, міжнародні компанії, які після виходу з Росії перейшли до Туреччини, "сірий імпорт",
– наголосив Олег Саакян.
Політолог пояснив цілі візиту Ердогана до Росії: дивіться відео
Якою буде нова зернова угода
Судячи з усього, зернова угода буде серйозно змінюватися. Попередній варіант фактично закріплював певний баланс сил у Чорноморському басейні. Відповідно до умов, Росія тримала блокаду українських портів, а пропускала виключно зернові конвої. Сьогодні баланс сил змінився і країна-агресорка тримати таку блокаду вже фізично не здатна.
У Чорному морі Україна перейшла в атаку й почала симетрично бити по російських кораблях, закривши зони безпеки навколо російських портів. Наша держава здатна хоча б частково утримувати безпеку своєї портової інфраструктури й торговельних коридорів вздовж українського узбережжя.
Сьогодні баланс сил інший. Якщо він буде закріплений на предметі зернової ініціативи, то відповідно має бути й інша позиція,
– підкреслив Олег Саакян.
Важливим пунктом, який був закріплений у наявній зерновій угоді – зобов'язання Росії не атакувати українську портову зернову інфраструктуру й кораблі, які йдуть зерновим конвоєм. Україна в чинній редакції зернової ініціативи таких зобов'язань на себе не брала.
Якщо Росія повернеться до зернової ініціативи у тому вигляді, у якому вона була, то відповідно є певна асиметрія,
– зауважив політолог.
Що хоче отримати Туреччина від Росії
Турецького лідера насамперед цікавлять економічні вигоди для своєї країни. Зокрема, Олег Саакян сказав про зиски від експорту українських зернових, а також від експорту українських зернових, які були вкрадені через Росію. Турецька сторона не проти долучитися й до російської ініціативи щодо гуманітарного експорту зернових до "глобального Півдня" й африканських країн.
Росія створює проблему, а потім хоче її вирішувати, однак, Туреччина не проти над цим попрацювати,
– сказав політолог.
Як приклад, він навів зерно, яке може йти до Туреччини, а вже звідти повертатися у вигляді російського борошна, макаронних виробів для країн "глобального Півдня". Ердоган зацікавлений у відновленні зернової угоди, щоб отримати для себе додаткові дивіденди.
Росія все одно розплатиться за цей візит, тому що в символічному плані він значно цікавіший для Росії. Для Ердогана ж поїздка абсолютно прагматична – скільки дасте і що заплатите – тоді й приїду,
– підкреслив Олег Саакян.
Що відомо про зернову угоду
- Ініціатива була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Вона передбачала розблокування чорноморських портів для експорту зернових.
- 17 липня 2023 У Кремлі заявили про припинення зернової угоди. Передувало цьому вибухи на Кримському мосту. Пропагандисти говорили, що "надводні безпілотники, які атакували Кримський міст" могли спустити з цивільного судна, яке, наприклад, йшло за зерном.
- Про зустріч Ердогана з російським диктатором для обговорення угоди домовились на початку серпня 2023 року. Тоді турецька сторона заявила, що Владімір Путін поїде в Туреччину.