Про них 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Подібні сценарії російські окупанти уже здійснювали.

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Ймовірні провокації від росіян

За словами Наталії Гуменюк, росіяни посилюватимуть охорону відповідної території під час візиту Реджепа Ердогана. Зокрема, це стосується моря, оскільки Сочі – прибережне місто.

"Це означає, що корабельний склад буде задіяний у цих заходах", – пояснила вона.

Наталія Гуменюк про ймовірні провокації росіян: дивитись відео

Утім, не виключені і провокації від ворога, які він часто створює безпосередньо на морських транспортних шляхах із суднами. Вони зазнавали навіть емоційного утиску від росіян через радіоефіри.

Коригування курсу (суден – 24 Канал), які йтимуть відповідно навігаційними шляхами. Також можливе провокативне застосування авіації. Це інциденти на кшталт тих, які вже відбувалися з різними літальними апаратами в тому числі і партнерськими в повітрі над Чорним морем,

– зазначила Наталія Гуменюк.

У свою чергу українські Сили оборони готові до будь-яких дій ворога і подіям. Є чіткі сценарії, які враховувалися на основі попередніх російських провокацій та агресії.

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