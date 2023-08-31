Про них 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Подібні сценарії російські окупанти уже здійснювали.
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Ймовірні провокації від росіян
За словами Наталії Гуменюк, росіяни посилюватимуть охорону відповідної території під час візиту Реджепа Ердогана. Зокрема, це стосується моря, оскільки Сочі – прибережне місто.
"Це означає, що корабельний склад буде задіяний у цих заходах", – пояснила вона.
Наталія Гуменюк про ймовірні провокації росіян: дивитись відео
Утім, не виключені і провокації від ворога, які він часто створює безпосередньо на морських транспортних шляхах із суднами. Вони зазнавали навіть емоційного утиску від росіян через радіоефіри.
Коригування курсу (суден – 24 Канал), які йтимуть відповідно навігаційними шляхами. Також можливе провокативне застосування авіації. Це інциденти на кшталт тих, які вже відбувалися з різними літальними апаратами в тому числі і партнерськими в повітрі над Чорним морем,
– зазначила Наталія Гуменюк.
У свою чергу українські Сили оборони готові до будь-яких дій ворога і подіям. Є чіткі сценарії, які враховувалися на основі попередніх російських провокацій та агресії.
Візит Ердогана до Росії: що відомо
- Точну дату візиту Ердогана до Росії озвучили турецькі ЗМІ. Згодом і російські пропагандисти поширили цю заяву, фактично підтвердивши її. Головною темою повістки стане зернова угода, звідки Росія вийшла 17 липня 2023 року.
- Спочатку мовилося, що Владімір Путін поїде до Туреччини. Але російський диктатор ховається від ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду і боїться бути заарештованим.
- Туреччина перебуває у складній економічній ситуації, а отже її лідер хоче мати певні дивіденди від Росії. Ердогану вигідне продовження зернової угоди.