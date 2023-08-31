Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что сейчас для Турции это важно, учитывая то, в каком экономическом состоянии она находится. К слову, по данным СМИ, встреча Путина и Эрдогана должна пройти 4 сентября.

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"Моя позиция немного другая, безотносительная к Эрдогану. Я считаю, что, если ты хочешь иметь определенную репутацию, ты должен с уважением относиться к себе. "Путин, тебе что-то нужно – приходи сюда. Если ты не хочешь, тогда мы считаем, что ты никто", – подчеркнул Подоляк.

Мол, тогда репутационно будет вид именно глобального лидера. А если говорится о поездке к человеку, который сейчас абсолютно боится выйти из кабинета и пройтись без охраны три метра, это означает, что репутация – ничто в современном мире.

Как Михаил Подоляк отреагировал на предстоящую поездку Эрдогана к Путину: смотрите видео

Как начинает работать акватория Черного моря

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что Черноморская акватория – это деньги. Он добавил, что там плавают "некие странные существа", которые касаются остатков Черноморского российского военного флота, и диктуют условия – можно ли зарабатывать деньги.

Можно сказать: "Смотрите, вы там себе сражайтесь, где хотите, но есть торговые маршруты, здесь будут ходить балкеры. Если к ним приблизится какой-нибудь из российских кораблей – он будет уничтожен". И на этом все,

– сказал Михаил Подоляк.

А Россия понимает этот язык лучше всех остальных. Советник главы ОП добавил, что, если россияне приблизятся для провокации, после уничтожения какого-либо объекта поднимается суматоха. А через 24 часа страна-агрессор даже боится смотреть в ту сторону. И так акватория Черного моря начинает работать.

Морское право должно работать

Подоляк подчеркнул, что здесь говорится не об эскалации, а о деэскалации. Ведь, если есть морское международное право – оно должно работать. А если кто-то его нарушает и не получает наказание, тогда это об эскалации. Все потому, что нарушитель будет это делать еще больше. К тому же, будут нарушать еще и другие.

"Если вы наказали, а потом показали: "Смотрите, вот морское право четко зафиксировано. Вы его нарушили – мы вас наказали". И это деэскалация. Так работает система глобального сдерживания", – подытожил советник руководителя Офиса Президента.

Встреча Эрдогана и Путина