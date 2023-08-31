Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що нині для Туреччини це важливо, враховуючи те, в якому економічному стані вона перебуває. До слова, за даними ЗМІ, зустріч Путіна та Ердогана має відбутися 4 вересня.
До теми Росія розплатиться за цей візит: за чим Ердоган може летіти до Путіна
"Моя позиція трошки інакша, безвідносна до Ердогана. Я вважаю, що, якщо ти хочеш мати певну репутацію, ти маєш з повагою ставитись до себе. "Путін, тобі щось потрібно – приходь сюди. Якщо ти не хочеш, тоді ми вважаємо, що ти ніхто", – наголосив Подоляк.
Мовляв, тоді репутаційно буде вигляд саме глобального лідера. А якщо мовиться про поїздку до людини, яка нині абсолютно боїться вийти з кабінету й пройтися без охорони три метри, це означатиме, що репутація – ніщо в сучасному світі.
Як Михайло Подоляк відреагував на майбутню поїздку Ердогана до Путіна: дивіться відео
Як починає працювати акваторія Чорного моря
Радник керівника Офісу Президента зауважив, що Чорноморська акваторія – це гроші. Він додав, що там плавають "якісь дивні істоти", які стосуються залишків Чорноморського російського військового флоту, і диктують умови – чи можна заробляти гроші.
Можна сказати: "Дивіться, ви там собі воюйте, де хочете, але є торгові маршрути, тут ходитимуть балкери. Якщо до них наблизиться якийсь із російських кораблів – він буде знищений". І на цьому все,
– сказав Михайло Подоляк.
А Росія розуміє цю мову найкраще з усіх інших. Радник глави ОП додав, що, якщо росіяни наблизяться для провокації, після знищення якогось об'єкта підіймається ґвалт. А через 24 години країна-агресорка навіть боїться дивитися у той бік. І так акваторія Чорного моря починає працювати.
Морське право має працювати
Подоляк наголосив, що тут мовиться не про ескалацію, а про деескалацію. Адже, якщо є морське міжнародне право – воно має працювати. А якщо хтось його порушує і не отримує покарання, тоді це про ескалацію. Усе через те, що порушник буде це робити ще більше. До того ж будуть порушувати ще й інші.
"Якщо ви покарали, а потім показали: "Дивіться, от морське право чітко зафіксовано. Ви його порушили – ми вас покарали". І це є деескалація. Отак працює система глобального стримування", – підсумував радник керівника Офісу Президента.
Зустріч Ердогана та Путіна
- Раніше Владімір Путін мав приїхати до Реджепа Ердогана в Туреччину. Візит російського диктатора анонсував президент Туреччини. Окрім того, Путін та Ердоган домовлялися про візит бункерного діда під час телефонної розмови.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Реджеп Ердоган сам полетить до російського диктатора. Зустріч відбудеться в Сочі 4 вересня. Темою повістки буде повернення до зернової угоди.
- Владімір Путін не виїжджає з Росії, бо ховається від ордера на арешт. Його у березні 2023 року видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.