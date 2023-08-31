Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що нині для Туреччини це важливо, враховуючи те, в якому економічному стані вона перебуває. До слова, за даними ЗМІ, зустріч Путіна та Ердогана має відбутися 4 вересня.

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"Моя позиція трошки інакша, безвідносна до Ердогана. Я вважаю, що, якщо ти хочеш мати певну репутацію, ти маєш з повагою ставитись до себе. "Путін, тобі щось потрібно – приходь сюди. Якщо ти не хочеш, тоді ми вважаємо, що ти ніхто", – наголосив Подоляк.

Мовляв, тоді репутаційно буде вигляд саме глобального лідера. А якщо мовиться про поїздку до людини, яка нині абсолютно боїться вийти з кабінету й пройтися без охорони три метри, це означатиме, що репутація – ніщо в сучасному світі.

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Як починає працювати акваторія Чорного моря

Радник керівника Офісу Президента зауважив, що Чорноморська акваторія – це гроші. Він додав, що там плавають "якісь дивні істоти", які стосуються залишків Чорноморського російського військового флоту, і диктують умови – чи можна заробляти гроші.

Можна сказати: "Дивіться, ви там собі воюйте, де хочете, але є торгові маршрути, тут ходитимуть балкери. Якщо до них наблизиться якийсь із російських кораблів – він буде знищений". І на цьому все,

– сказав Михайло Подоляк.

А Росія розуміє цю мову найкраще з усіх інших. Радник глави ОП додав, що, якщо росіяни наблизяться для провокації, після знищення якогось об'єкта підіймається ґвалт. А через 24 години країна-агресорка навіть боїться дивитися у той бік. І так акваторія Чорного моря починає працювати.

Морське право має працювати

Подоляк наголосив, що тут мовиться не про ескалацію, а про деескалацію. Адже, якщо є морське міжнародне право – воно має працювати. А якщо хтось його порушує і не отримує покарання, тоді це про ескалацію. Усе через те, що порушник буде це робити ще більше. До того ж будуть порушувати ще й інші.

"Якщо ви покарали, а потім показали: "Дивіться, от морське право чітко зафіксовано. Ви його порушили – ми вас покарали". І це є деескалація. Отак працює система глобального стримування", – підсумував радник керівника Офісу Президента.

Зустріч Ердогана та Путіна