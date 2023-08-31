Ердоган приїде до Путіна, оскільки кремлівський диктатор утримується від закордонних візитів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Путін відмовився відвідати Туреччину для переговорів з Ердоганом.

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Росія хоче транспортувати "власне" зерно

Головним питанням зустрічі Ердогана й Путіна буде відновлення зернової угоди, яка дозволила експортувати понад 33 мільйони тонн пшениці, кукурудзи та інших продуктів харчування з України на світові ринки через турецькі протоки.

Росія саботувала зернову угоду 17 липня, вийшовши з неї в односторонньому порядку.

Напередодні зустрічі Ердогана й Путіна міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 31 серпня відвідав Москву з робочим візитом, де зустрівся зі своїм колегою Лавровим.

МЗС Росії оприлюднило так званий новий план транспортування "російського зерна" до країн Африки, що нібито має замінити Чорноморську зернову ініціативу.

План Путіна має на меті відправити 1 мільйон тонн нібито російського зерна за зниженими цінами за фінансової підтримки Катару. У Росії, яка цинічно краде зерно з окупованих територій України, заявляються, що цей проєкт, мовляв, має стати альтернативою Чорноморській угоді.

Водночас Туреччина виступає проти будь-яких двосторонніх формулювань. Анкара вважає, що найкращим і найбезпечнішим способом постачання зерна на світові ринки є угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН з Росією та окремої угоди з Україною.

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