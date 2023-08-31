Эрдоган приедет к Путину, поскольку кремлевский диктатор воздерживается от зарубежных визитов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Путин отказался посетить Турцию для переговоров с Эрдоганом.

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Россия хочет транспортировать "собственное" зерно

Главным вопросом встречи Эрдогана и Путина будет возобновление зернового соглашения, которое позволило экспортировать более 33 миллионов тонн пшеницы, кукурузы и других продуктов питания из Украины на мировые рынки через турецкие проливы.

Россия саботировала зерновое соглашение 17 июля, выйдя из него в одностороннем порядке.

В преддверии встречи Эрдогана и Путина министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 31 августа посетил Москву с рабочим визитом, где встретился со своим коллегой Лавровым.

МИД России обнародовал так называемый новый план транспортировки "российского зерна" в страны Африки, который якобы должен заменить Черноморскую зерновую инициативу.

План Путина имеет целью отправить 1 миллион тонн якобы российского зерна по сниженным ценам при финансовой поддержке Катара. В России, которая цинично ворует зерно с оккупированных территорий Украины, заявляются, что этот проект должен стать альтернативой Черноморскому соглашению.

В то же время, Турция выступает против любых двусторонних формулировок. Анкара считает, что лучшим и безопасным способом поставки зерна на мировые рынки является соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН с Россией и отдельном соглашении с Украиной.

Путин избегает поездки в Турцию