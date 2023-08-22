Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, обратив внимание на слова руководителя ЦРУ Уильяма Бернса. Он в свое время говорил, что Путиным руководят большие амбиции и неуверенность.

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Сейчас в этот список можно добавить страх. Это главная причина, почему он не едет за границу. Он всего там боится.

Боится ордера на арест. Хотя вряд ли Турция пойдет на это. Но Путин все равно боится, что что-нибудь случится за границей. Боится, что что-нибудь может случиться в России. Этот страх и паранойя Путина – новое явление, которое все больше будет влиять и на самого Путина, и на Кремль.

– заметил Фесенко.

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Вокруг России появляется все больше противоречивых ситуаций

Как отметил Фесенко, своими действиями Россия ослабила влияние на международной арене. Она постоянно попадает в разные противоречивые ситуации.

Даже те же отношения с Турцией неоднозначны. Пропагандисты постоянно повторяют, что Россия воюет над НАТО. А ведь Турция является членом Альянса. Также эта страна передала определенное вооружение Украине и отпустила пленных командиров из Мариуполя.

В России считают это недружественным шагом. Однако ничего не могут поделать, ведь им очень нужна Турция.

Турция – единственное окно на Запад. Потому они не могут ссориться. Но таких противоречивых ситуаций все больше. Вот Китай, являющийся одним из крупнейших партнеров России, принял участие в саммите в Саудовской Аравии, где без России обсуждали формулу мира от Зеленского. Такие ситуации косвенно подтверждают ослабление Путина на международной арене,

– заметил Фесенко.

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