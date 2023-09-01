Об этом 24 Каналу сказал политолог-международник Максим Яли, отметив, что, если упадут доходы России, ей не будет хватать средств для поддержки экономики и социальных обязательств.

Обратите внимание На их руках кровь украинцев: Molfar назвал лиц, причастных к производству дронов-камикадзе

Иран вытесняет Россию с нефтяного рынка

Яли напомнил, что в 2015 году тогдашний президент США Барак Обама заключил с Ираном ядерное соглашение, в результате чего были отменены санкции. Тегеран тогда "залил" своей нефтью мировые рынки, в том числе и традиционные для России, прежде всего в Евросоюзе.

Это, объяснил он, привело к значительному снижению цен на мировых рынках. Иранцы тогда существенно подвинули Россию, уменьшив ее поступления. Это был шаг администрации Обамы для ослабления мощности и финансовых поступлений в бюджет России за счет ее ключевого актива. В настоящее время история повторяется.

По его словам, Россия уже перегнала Иран по числу наложенных санкций. Так что Тегеран с удовольствием использует такую возможность, ведь ситуация в иранской экономике даже более критическая, чем в России. Ведь Тегеран уже десятилетиями находится под санкциями. А эти две страны объединяет то, что их бюджет зависит, прежде всего, от нефтяных доходов.

Поэтому, как говорится, дружба дружбой, а нефть – врознь,

– сказал политолог-международник.

По его мнению, Россия это понимала и не будет устраивать какие-либо скандалы из-за подобных действий Тегерана.

Как Иран вытесняет Россию с нефтяного рынка: смотрите видео

Главная цель – обуздать Россию

Политолог-международник отметил, что администрация Джо Байдена пытается использовать тот же инструмент, который уже давал результат в 2015 году. Это правильный ход со стороны администрации США, так как сейчас Тегеран представляет меньшую угрозу, чем Россия для мирового порядка.

Цель №1 – обуздать именно Россию,

– подчеркнул Яли.

Ведь, заметил он, если упадут доходы России, у нее не будет хватать средств для поддержки экономики, социальных обязательств. Уже сейчас есть падение рубля. То есть все санкции, хоть и не так, как нам хотелось, но все-таки работают. И запас прочности российской экономики тает.

Он добавил, что, когда Иран запустит по полной свои мощности, снова наводнит мировой рынок собственной нефтью – это скажется на ценах. И, конечно, Путин станет более сговорчив на переговорах о прекращении своей военной агрессии против Украины.

Сотрудничество России с Ираном: последние новости