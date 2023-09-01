Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Максим Ялі, зауваживши, що, якщо впадуть доходи Росії, їй бракуватиме коштів для підтримки економіки та соціальних зобов'язань.

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Іран витісняє Росію з нафтового ринку

Ялі нагадав, що у 2015 році тодішній президент США Барак Обама уклав з Іраном ядерну угоду, внаслідок чого були скасовані санкції. Тегеран тоді "залив" своєю нафтою світові ринки, зокрема, і традиційні для Росії, насамперед в Євросоюзі.

Це, пояснив він, призвело до значного зниження цін на світових ринках. Іранці тоді суттєво посунули Росію, зменшивши її надходження. Це був крок адміністрації Обами для послаблення потужності і фінансових надходжень до бюджету Росії з її ключового активу. Нині історія повторюється.

За його словами, Росія вже перегнала Іран за кількістю накладених санкцій. Тож Тегеран із задоволенням використовує таку можливість, адже ситуація в іранській економіці навіть критичніша, ніж у Росії. Адже Тегеран уже десятиліттями перебуває під санкціями. А ці дві країни об'єднує те, що їхній бюджет залежить насамперед від нафтових доходів.

Тому, як то кажуть, дружба дружбою, а нафта – окремо,

– сказав політолог-міжнародник.

На його думку, Росія це розуміла й не буде влаштовувати якихось скандалів через подібні дії Тегерану.

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Головна мета – приборкати Росію

Політолог-міжнародник зауважив, що адміністрація Джо Байдена намагається використати той самий інструмент, який уже давав результат у 2015 році. Це правильний хід з боку адміністрації США, тому що нині Тегеран становить меншу загрозу, ніж Росія для світового порядку.

Мета №1 – приборкати саме Росію,

– наголосив Ялі.

Адже, зауважив він, якщо впадуть доходи Росії, у неї не вистачатиме коштів для підтримки економіки, соціальних зобов'язань. Нині ж уже є падіння рубля. Тобто всі санкції, хоч і не так, як нам бажалося, але все-таки працюють. І запас міцності російської економіки тане.

Він додав, що, коли Іран запустить на повну свої потужності, знову наводнить світовий ринок власною нафтою – це позначиться на цінах. І, звичайно, Путін стане більш зговірливий на перемовинах щодо припинення своєї військової агресії проти України.

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