США вимагають, щоб Іран припинив продаж своїх дронів Росії, які вона використовує проти українських мирних міст. Це питання на непрямих переговорах у Катарі та Омані підіймає Вашингтон з метою послаблення ядерної кризи.

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"Неписані домовленості" між Тегераном та Вашингтоном

США наполягають на тому, щоб Іран припинив продавати "Шахеди" Росії в рамках "неписаних домовленостей" між Вашингтоном і Тегераном щодо зменшення напруги та стримування тривалої ядерної кризи.

За словами іранського чиновника та іншої особи, проінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання Росії безпілотників, які Москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів.

Водночас у Тегерані досі заперечують, що постачають ці дрони Росії. Там навіть неодноразово просили Москву не використовувати їх у війні, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".

Будь-які додаткові неофіційні угоди все одно означали б успіх для Байдена, адже непрямі переговори тривають уже два роки. США намагаються відновити ядерну угоду 2015 року, яку Тегеран підписав зі світовими державами, та ослабити напруженість на Близькому Сході.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США використовують стратегію стримування, тиску та дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю. Також там хочуть притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини та "надання безпілотників Росії для її використання у війні проти України".

Ми чітко дали зрозуміти, що Іран повинен знизити ескалацію, щоб створити простір для майбутньої дипломатії. Переведення наших затриманих із в’язниці до домашнього ув’язнення не пов’язане з жодним іншим аспектом нашої політики щодо Ірану,

– сказав Блінкен.

Учасники переговорів сподіваються, що обидві сторони домовляться про заходи деескалації. Для Ірану це означатиме:

згоду не збагачувати уран вище 60 відсотків чистоти;

покращення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії;

зобов’язання не націлюватися на американців.

У свою чергу Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, за винятком тих, що стосуються прав людини, і не буде суворо контролювати санкції, які вже діють щодо продажу нафти.

Іран хоче, щоб США вплинули на європейських союзників та вони теж послабили тиск, оскільки економіка Ірану задушена санкціями США.

За словами іранського чиновника, Тегеран стурбований, що Великобританія, Німеччина та Франція можуть спробувати відновити деякі санкції після того, як у жовтні закінчиться термін дії пунктів ядерної угоди.

"Ми очікуємо, що США послаблять тиск на Іран з різних сторін", – сказав чиновник.

Росія почала виготовляли власні дрони за іранським зразком