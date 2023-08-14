Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, найімовірніше, завод з виготовлення "Шахедів" на території Росії зможе повноцінно запрацювати навесні 2024 року.
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"Це ще не свідчить, що Росія налагодила серійне виробництво. Найімовірніше, повноцінно завод з виробництва "Шахедів" може запрацювати навесні 2024 року. Але не виключаю, що це могли бути прототипи ручного виробництва, невелика партія. Навіть не серійне виробництво", – сказав Коваленко.
Контрабанда запчастин для "Шахедів"
Олександр Коваленко зазначив, що коли росіяни вперше отримали "Шахеди" від Ірану, то були не дуже задоволені характеристиками дронів. Вони намагалися підвищити дальність та надійність дії встановленням блоків ГЛОНАСС. Коли почався зимовий період, намагалися покращити їхню паливну систему, поступово модернізували.
Тому не виключаю, що ці "Шахеди", у яких було знайдено блок управління польотом В-101 або навігаційний модуль "Комета", який входить у комплекс із блоком супутникової навігації Б-105, які також використовують російський розвідувальний безпілотник "Форпост" та "Орлан-10", є елементами модернізації "Шахедів-136" за наявного обладнання та запчастин,
– припустив він.
Крім того, виробництво "Шахедів" залежить від контрабанди іноземних запчастин. Щоб не було залежності, їх намагаються замінювати на російські.
"Тому я навіть не виключаю того, що це Росія постачала до Ірану ці запчастини, щоб у нього не виникало простоїв при виробництві через затримку контрабанди", – додав військовий оглядач.
Росія використовує дрони проти України
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, які безпілотники Росія використовує проти України. Окрім "Шахедів", у Росії також є свої БпЛА "Форпост", "Орлан-10" та "Ланцети".
- Ігнат також прокоментував новину про те, що Росія почала виготовлення своєї версії "Шахедів". Раніше окупанти просто переклеювали лейбу та видавали іранські безпілотники за свої. На його думку, нема жодного значення, як називатиметься цей дрон і чи буде він іранським. Важливо зробити все можливе, щоб Росія та Іран більше не отримували запчастини, які використовують для виготовлення дронів-камікадзе.
- У Defence Express повідомили, що наразі росіяни імпортують для своїх "Шахедів" (або ж "Герань-2") понад 100 комплектуючих, які виготовляють сумарно 22 компанії із 7 країн світу. Левова частка виробників цих елементів розташованні в Китаї, Швейцарії та США, що встановили дослідники Conflict Armament Research (CAR).
- Зауважимо, що у ніч на 14 серпня ворог атакував Одесу 15 "Шахедами" та 8 крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". У Повітряних силах відзвітували, що знищили абсолютно всі цілі.
- Внаслідок атаки постраждало три людини – працівники супермаркету. Двох з них госпіталізували до медичного закладу. Третій – відмовився від ушпиталення, йому допомогли на місці.