Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, найімовірніше, завод з виготовлення "Шахедів" на території Росії зможе повноцінно запрацювати навесні 2024 року.

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"Це ще не свідчить, що Росія налагодила серійне виробництво. Найімовірніше, повноцінно завод з виробництва "Шахедів" може запрацювати навесні 2024 року. Але не виключаю, що це могли бути прототипи ручного виробництва, невелика партія. Навіть не серійне виробництво", – сказав Коваленко.

Контрабанда запчастин для "Шахедів"

Олександр Коваленко зазначив, що коли росіяни вперше отримали "Шахеди" від Ірану, то були не дуже задоволені характеристиками дронів. Вони намагалися підвищити дальність та надійність дії встановленням блоків ГЛОНАСС. Коли почався зимовий період, намагалися покращити їхню паливну систему, поступово модернізували.

Тому не виключаю, що ці "Шахеди", у яких було знайдено блок управління польотом В-101 або навігаційний модуль "Комета", який входить у комплекс із блоком супутникової навігації Б-105, які також використовують російський розвідувальний безпілотник "Форпост" та "Орлан-10", є елементами модернізації "Шахедів-136" за наявного обладнання та запчастин,

– припустив він.

Крім того, виробництво "Шахедів" залежить від контрабанди іноземних запчастин. Щоб не було залежності, їх намагаються замінювати на російські.

"Тому я навіть не виключаю того, що це Росія постачала до Ірану ці запчастини, щоб у нього не виникало простоїв при виробництві через затримку контрабанди", – додав військовий оглядач.

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