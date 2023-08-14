Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, вероятнее всего, завод с изготовления "Шахедов" на территории России сможет полноценно заработать весной 2024 года.

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"Это еще не свидетельствует, что Россия наладила серийное производство. Скорее всего, полноценно завод по производству "Шахедов" может заработать весной 2024 года. Но не исключаю, что это могли быть прототипы ручного производства, небольшая партия. Даже не серийное производство", – сказал Коваленко.

Контрабанда запчастей для "Шахедов"

Александр Коваленко отметил, что когда россияне впервые получили "Шахеды" от Ирана, то были не очень довольны характеристиками дронов. Они пытались повысить дальность и надежность действия установкой блоков ГЛОНАСС. Когда начался зимний период, пытались улучшить их топливную систему, постепенно модернизировали.

Поэтому не исключаю, что эти "Шахеды", в которых был найден блок управления полетом В-101 или навигационный модуль "Комета", который входит в комплекс с блоком спутниковой навигации Б-105, также используют российский разведывательный беспилотник "Форпост" и " Орлан-10", являются элементами модернизации "Шахедов-136" при наличии оборудования и запчастей,

– предположил он.

Кроме того, производство Шахедов зависит от контрабанды иностранных запчастей. Чтобы не было зависимости, их пытаются заменять российскими.

"Поэтому я даже не исключаю того, что это Россия поставляла в Иран эти запчасти, чтобы у него не возникало простоев при производстве из-за задержки контрабанды", – добавил военный обозреватель.

Россия использует дроны против Украины