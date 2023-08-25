Передовсім аналітики підкреслюють, що "Шахеди" достатньо бюджетні у виробництві. За підрахунками, на них Росія може витрачати від 20 до 50 тисяч доларів, здійснюючи покупки в Ірану. Втім, Кремль на цьому не зупиняється.

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У Росії випускають дрони-камікадзе

За даними Molfar, у Татарстані на базі "спеціальної економічної зони" вирішили створити цілий завод. На ньому займатимуться виробництвом ударних дронів. Слід зрозуміти, що створили це підприємство попри санкції, накладені на Росію. Цьому, ясна річ, посприяли "друзі" з Ірану.

Власне, у Molfar вже встигли ідентифікувати тих, хто причетний до виготовлення дронів-камікадзе всередині Росії. У списку аналітиків OSINT-агенції 43 особи.



До виготовлення дронів-камікадзе причетні щонайменше 43 особи / Molfar

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Спеціальна економічна зона Єбалуга: що це таке

Вона розташована у Татарстані за 10 кілометрів від міста Єбалуга. Створили її ще у 2006 році. А станом на березень 2022 року там працювали 33 підприємства. Крім того, близько 20 були на стадії проєктування або будівництва. Варто звернути увагу, що при деяких з виробництв є інститути, де здобувають освіту майбутні співробітники.



Спеціальна економічна зона Єбалуга в Татарстані / Скриншот карти

Що стосується СЕС (спеціальної економічної зони), то це частина території країни, на якій товари не підлягають звичайному митному контролю й оподаткуванню. Там також запроваджені пільгові мита, валютно-фінансові, податкові й інші умови економічної діяльності.

Зверніть увагу! У підприємств зручна логістика у СЕЗ. Адже поруч розташована залізниця, аеропорт і траса федерального значення – М7.

Зауважують розслідувачі, що раніше в "Абалузі" займалися виробництвом корму для котів, скла для авто, вирощували гриби. Після 24 лютого 2022 року її поставили на військові рейки. Так, до 2025 року уряд Росії планує створити 6 тисяч дронів.

Варто звернути увагу на те, що частина співробітників "Абалуги" мають зв'язки з російським міноборони, а також фсб. Є також ті, які ще навчаються в інституті при підприємстві або ж просто займаються виробництвом. Усі 43 ідентифіковані співробітники – безпосередні учасники війни проти України, адже вони створюють смертоносну зброю.

Співробітники "Абалуги", які складають дрони-камікадзе / Molfar

Журналісти The Washington Post зауважили, що співробітники зібрали поки хіба 300 дронів. Водночас слід розуміти, що мовиться про "тіла", які ще не мають можливості літати.

Хай там як, але можливість у таких масштабах випускати дрони-камікадзе – тривожний дзвіночок. Якщо санкції проти Росії не посилять та не позбавлять її можливостей обходити обмеження, то Кремль зможе щодня запускати десятки безпілотників по Україні. Саме тому важливо продовжувати тиск на країну-агресорку. Робити все можливе та неможливе, щоб у неї не було ані можливостей, ані бажання продовжувати створювати зброю для війни.