Начальниця Обʼєднаного пресцентру сил оборони "Південь" України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що можуть перевозити окупанти з Ірану, окрім дронів. Раніше американська розвідка підтвердила, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників.

Зверніть увагу Іран отримав попередження щодо співпраці з Росією: які жорсткі наслідки можуть бути

Підтримка несвідомих країн

Після великої паузи, українські військові фіксують потужну активність вантажних перевезень з іранської столиці до Москви.

Це може бути не тільки додаткове постачання дронів, а й елементів для виготовлення БпЛА,

– зазначила Гуменюк.

Під час крайніх атак Сили оборони спостерігають, що активізувалася кількість показово маркованих дронів кирилицею. Росіяни намагаються зухвало вихвалятися тим, що на їхній території нібито налагодилося виробництво безпілотників.

"Для Росії високотехнологічне виробництво зараз проблемне без підтримки несвідомих країн, які фактично фінансують державу терористку", – наголосила речниця ОК "Південь".

Як Росія хизується виробництвом дронів: дивіться відео

Що відомо про завод з виробництва дронів у Татарстані