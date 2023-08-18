Сообщение о производстве Россией дронов – это анонс желаемого. На самом деле, этот процесс еще не завершен. Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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Что известно разведчикам

Андрей Юсов призвал не беспокоиться по поводу планов России, ведь они могут и не реализоваться.

Озвученное количество – это намерения о формировании такого запаса. Пока есть информация об увеличении локализации производства, но это все равно крупноузловая сборка,

– сказал он.

ГУР о планах россиян: смотрите видео

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