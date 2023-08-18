Сообщение о производстве Россией дронов – это анонс желаемого. На самом деле, этот процесс еще не завершен. Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.
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Что известно разведчикам
Андрей Юсов призвал не беспокоиться по поводу планов России, ведь они могут и не реализоваться.
Озвученное количество – это намерения о формировании такого запаса. Пока есть информация об увеличении локализации производства, но это все равно крупноузловая сборка,
– сказал он.
ГУР о планах россиян: смотрите видео
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Последние новости о российских дронах
- О том, что россияне стремятся изготовить "Шахеды" на своем секретном заводе, сообщили в The Washington Post. Даже назвали цифры: 6 тысяч дронов к 2025 году. Об этом свидетельствуют внутренние документы, где есть данные о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "Шахедов".
- Завод, где должны производить дроны, расположен в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Бенефициаром такого производства является Иран, ведь он предоставляет россиянам технологии – такая своеобразная военная "франшиза".
- Российские специалисты ездили в Иран "обмениваться опытом", порой в такие командировки брали мигрантов из стран Средней Азии: они частично понимают фарси.
- Иран дает проектную документацию и собственные компоненты для производства дронов, а российская сторона должна на этой основе воспроизвести производство, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой. Пока не хватает двигателей. Частично отсутствующую электронику смогли достать, минуя санкции, кое-что воссоздали российские и белорусские инженеры.
- В июле 2023 года стало известно, что Россия уже начала применять для ударов по Украине "Шахеды", изготовленные непосредственно на мощностях российской промышленности. Для этого оккупанты импортируют комплектующие из семи разных стран мира и 22 компаний.
- Отличить российский беспилотник от иранского можно по конструкции планера и внутренним блокам.