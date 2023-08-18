Об этом 24 Каналу рассказал военный координатор фонда Сергея Притулы – Богдан Данилов, отметив, что FPV-дроны отличаються от привычных на фронте "мавиков" и "аутелей".
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FPV-дрон расшифровывается с английского как "first person view". Во время его пилотирования используются специальные очки.
Дрон довольно простой и дешевый. Кое-кто называет его игрушечным. Потому его массово закупают. Если это FPV-дрон-камикадзе, то пилот использует очки и летит на поражение цели,
– заметил Данилов.
Сколько стоит FPV-дрон
Как отметил Данилов, в среднем цена такого дрона – от 380 до 500+ долларов. Все зависит от конфигурации, рамы и т.п. Пилотирование его достаточно сложное и отличается от обычных "мавиков" прежде всего тем, что в нем нет стабилизации.
Для обучения нужно пройти курс, который начинается с симулятора. Уже со временем можно тренироваться на полигоне. В целом же все обучение занимает ориентировочно 2 – 3 недели. После этого можно пробовать использовать его на боевых выходах.
В целом FPV-дроны – дешевая альтернатива дорогим снарядам, которых у нас не так уж и много. На сегодняшний день на некоторых направлениях есть дефицит боеприпасов. Поэтому FPV-дрон – отличная альтернатива на тех направлениях, где есть условный "снарядный голод",
– заметил Данилов.
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Где можно купить FPV-дроны
Не секрет, что все запчасти к этим дронам производят в Китае. Между Украиной и Россией идет очень сильная конкуренция за эти беспилотники. Производственные возможности в Китае ограничены. Поэтому важно побыстрее их выкупить, чтобы эта техника не досталась врагу.
Какая-то компания может произвести 3 тысячи штук в месяц. Другая – 4 тысячи. Чем больше мы купим – тем меньше прилетит в нашу сторону. Россия это отлично понимает, поэтому вкладывает в это ресурсы. Нам нужно держать темп. Возможно, Россия немного нас уже перегоняет в этом,
– отметил Данилов.
FPV-дроны на фронте: коротко
- В начале июня была информация, что в России развернули серийное производство FPV-дронов. Пропагандисты утверждали, что оккупанты на юге Украины получили партию из "нескольких тысяч единиц".
- Украина тоже работает в этом направлении. Министр обороны Алексей Резников в начале августа презентовал уже 10 модель FPV-дрона. Пока что его производят из иностранных запчастей, но основная цель – самостоятельное изготовление комплектующих.
- Уже было много видео, как украинские военные использовали FPV-дроны. Однако они начали появляться и в оккупантов. Недавно захватчики пытались попасть в бойца ССО во время эвакуации. Однако им это не удалось.