В момент эвакуации раненого собратья воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто операторов. Инцидент произошел на Запорожском направлении.

Смотрите также ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровку: изменения карты фронта за неделю

Оккупанты атаковали украинских бойцов на Запорожском направлении

На кадрах, опубликованных украинскими военными, можно увидеть, что дрон упал недалеко от авто, после чего мощно взорвался. Судя по видео, оккупанты не достигли своей цели и украинские бойцы продолжили эвакуацию.

Оккупанты пытались дроном попасть по украинским бойцам: смотрите видео

Какая ситуация на Запорожском направлении