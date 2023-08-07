Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на протяжении всей недели эпицентром боевых действий был именно Восток.
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Какая ситуация на Востоке
На Востоке ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9 тысяч в неделю. Враг использовал около 500 тысяч боеприпасов.
В таких условиях наши защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои,
– рассказала Маляр.
Она также рассказала, что на Купянском направлении россияне искали слабые места в нашей обороне и безуспешно вели штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении оккупанты продолжали штурмовые действия, чтобы вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса Донецкой области. Однако украинские защитники отражали атаки врага в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки, Надежды.
А на Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты пытались наступать и установить контроль над населенными пунктами Красногоровка, Марьинка и окружить Авдеевку. А также безуспешно пытались восстановить утраченное положение в Старомайорском районе.
ВСУ продолжают наступление возле Бахмута
На южном фланге Бахмутского направления наши войска в течение недели продолжали наступательные действия.
Движение было очень усложнено минированием и обстрелами. Но наши войска заставили противника довольно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов,
– сказала Маляр.
Бои шли в течение недели и продолжаются сейчас в районе Клещеевки, Андреевки, и Курдюмовки.
На Юге продолжается наступательная операция
По словам Маляр, на Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
В частности, наши войска имели тактический успех на направлениях Малая Токмачка и Работино Запорожской области и закрепляются на достигнутых рубежах. Однако оккупанты пытаются держать оборону.
Враг серьезно укрепляет свои оборонительные рубежи. И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно усложняет продвижение,
– добавила Анна Маляр.
Также оккупанты продолжают обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Более того, враг пытался восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работино Запорожской области.