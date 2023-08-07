Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на протяжении всей недели эпицентром боевых действий был именно Восток.

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Какая ситуация на Востоке

На Востоке ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9 тысяч в неделю. Враг использовал около 500 тысяч боеприпасов.

В таких условиях наши защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои,

– рассказала Маляр.

Она также рассказала, что на Купянском направлении россияне искали слабые места в нашей обороне и безуспешно вели штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты продолжали штурмовые действия, чтобы вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса Донецкой области. Однако украинские защитники отражали атаки врага в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки, Надежды.

А на Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты пытались наступать и установить контроль над населенными пунктами Красногоровка, Марьинка и окружить Авдеевку. А также безуспешно пытались восстановить утраченное положение в Старомайорском районе.

ВСУ продолжают наступление возле Бахмута

На южном фланге Бахмутского направления наши войска в течение недели продолжали наступательные действия.

Движение было очень усложнено минированием и обстрелами. Но наши войска заставили противника довольно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов,

– сказала Маляр.

Бои шли в течение недели и продолжаются сейчас в районе Клещеевки, Андреевки, и Курдюмовки.

На Юге продолжается наступательная операция

По словам Маляр, на Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В частности, наши войска имели тактический успех на направлениях Малая Токмачка и Работино Запорожской области и закрепляются на достигнутых рубежах. Однако оккупанты пытаются держать оборону.

Враг серьезно укрепляет свои оборонительные рубежи. И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно усложняет продвижение,

– добавила Анна Маляр.

Также оккупанты продолжают обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Более того, враг пытался восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работино Запорожской области.