Вероятно, дальше FPV-дронов будет еще больше. Об этом рассказал известный специалист-связист Сергей Флеш.

Кстати говоря Очень высока вероятность: в разведке Эстонии заявили, что Россия скоро начнет новую волну мобилизации.

Оккупанты еще раньше начали активно использовать FPV-дроны на поле боя и наращивают их производство. Дроны усовершенствуют относительно устойчивости к РЭБ.

Оккупанты "подсмотрели" это в ВСУ

К слову, активно FPV-дроны используют на поле боя и наши военные, поражая российскую бронетехнику, в том числе F и танки, ракетные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы и даже средства противовоздушной обороны.

Поэтому оккупанты фактически украли "идею".

Что такое FPV-дроны

Главным преимуществом FPV-дрона является его цена. Стоимость колеблется от 500 – 600 до 1000 долларов. При низкой цене беспилотник может уничтожать образцы вооружения и военной техники в сотни и тысячи раз дороже.

Поэтому FPV-дроны остаются одним из средств поражения, которое достаточно эффективно.

Как противодействовать таким дронам

Флэш подчеркнул, что противодействовать такой угрозе следует в двух направлениях. В частности, организовать серийное крупномасштабное производство FPV-дронов, которое бы поддерживалось на государственном уровне.

Второе направление – это способы противодействия этим дронам. Например, "противоланцетные сетки", уже продемонстрировавшие свою эффективность против российских дронов-камикадзе.