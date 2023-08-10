Невероятную историю спасения воинов бригады "Буревой" Гвардии Наступления рассказали в МВД Украины.
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Боевой медик сбил российский дрон
Во время эвакуации раненого с поля боя российский дрон-камикадзе летел прямо на эвакуационный автомобиль. Однако боевой медик взял все в свои руки и принялся по нему стрелять.
Российский ударный дрон летел прямо на авто, но гвардиец не растерялся и стал стрелять по нему. Три попадания – и FPV дрон с боевым зарядом упал, не долетев до наших,
– рассказали в МВД.
В итоге ребята успешно добрались до стабпункта, где раненому оказали всю необходимую помощь.
Защитники показали видео, на котором видна сбитая цель и их эмоции.
Боевой медик сбил дрон: смотрите видео
Потери врага зашкаливают
- С 24 февраля 2022 года враг потерял уже 252 200 единиц личного состава на войне против Украины. За минувшие сутки, 9 августа, ВСУ ликвидировали 580 оккупантов.
- Также утром 9 августа наши защитники сбили российский вертолет и вдобавок подбили еще 16 вражеских танков.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что нашим военным удалось нанести 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага
- Также ВСУ поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект россиян.