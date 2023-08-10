Невероятную историю спасения воинов бригады "Буревой" Гвардии Наступления рассказали в МВД Украины.

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Боевой медик сбил российский дрон

Во время эвакуации раненого с поля боя российский дрон-камикадзе летел прямо на эвакуационный автомобиль. Однако боевой медик взял все в свои руки и принялся по нему стрелять.

Российский ударный дрон летел прямо на авто, но гвардиец не растерялся и стал стрелять по нему. Три попадания – и FPV дрон с боевым зарядом упал, не долетев до наших,

– рассказали в МВД.

В итоге ребята успешно добрались до стабпункта, где раненому оказали всю необходимую помощь.

Защитники показали видео, на котором видна сбитая цель и их эмоции.

Боевой медик сбил дрон: смотрите видео

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