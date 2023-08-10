За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. А ВСУ нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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ВСУ держат оборону на нескольких направлениях

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Семеновка, Бучки, Ясна Поляна Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бунякино, Волфино, Степок, Большая Писаревка Сумской области и Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области.

враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Семеновка, Бучки, Ясна Поляна Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бунякино, Волфино, Степок, Большая Писаревка Сумской области и Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка Харьковской области.

наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещеевка Донецкой области.

наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещеевка Донецкой области. На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевке, Карловке, Первомайскому, Невельскому Донецкой области.

, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевке, Карловке, Первомайскому, Невельскому Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Парасковьевке и Новомихайловке Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Парасковьевке и Новомихайловке Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Отрадному, Большой Новоселке, Благодатному, Сторожеву, Старомайорскому Донецкой области.

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Отрадному, Большой Новоселке, Благодатному, Сторожеву, Старомайорскому Донецкой области. На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казачье Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Красный Маяк, Ольговка, Приднепровское, Берегово, Станислав Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

ВСУ "минуснули" вражеский ЗРК и логистический хаб

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по – зенитно-ракетному комплексу и еще один – по логистическому хабу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект противника.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения враг потерял ориентировочно 251 620 своих военных.