Тарнавский рассказал, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач. Российские оккупанты пылают и "двухсотятся".
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На Таврическом направлении цветет хлопок и горят россияне. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач,
– говорится в сообщении.
Потери врага
По словам Тарнавского, только за сутки общие потери окупантов составляют 244 человека. Речь идет о:
- 93 погибших;
- 150 раненых;
- 1 пленнике.
Кроме того, удалось ликвидировать немало вражеской техники. В частности, Тарнавский озвучил:
- 3 танка;
- 6 ББМ;
- 3 артиллерийские системы и минометы;
- 2 РСЗО;
- 1 БпЛА;
- 3 единицы автомобильной техники.
Кроме того, удалось уничтожить 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
Общие данные о потерях врага
- По состоянию на август 2023 года идет контрнаступление украинских героев. Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 9 августа Генштаб ВСУ сообщил, что пакетизировать удалось уже 251 620 российских окупантов.
- В частности, в Новой Каховке удалось "минусть" командный пункт управления оккупантов. "Хлопок" приехал к врагу утром 9 августа.