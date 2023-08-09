Тарнавський розповів, що артилерійські підрозділи Сил оборони упродовж доби виконали 1545 вогневих завдань. Російські окупанти палають та "двохсотяться".

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На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань,

– мовиться у повідомленні.

Втрати ворога

За словами Тарнавського, лише упродовж доби загальні втрати окупантів становлять 244 особи. Мовиться про:

93 загиблих;

150 поранених;

1 полоненого.

Окрім того, вдалося ліквідувати чимало ворожої техніки. Зокрема, Тарнавський озвучив:

3 танки;

6 ББМ;

3 артилерійських системи та міномети;

2 РСЗВ;

1 БпЛА;

3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, вдалося знищити 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

Загальні дані про втрати ворога