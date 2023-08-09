Тарнавський розповів, що артилерійські підрозділи Сил оборони упродовж доби виконали 1545 вогневих завдань. Російські окупанти палають та "двохсотяться".

Зверніть увагу Смертей під час коронавірусу було більше: чому на росіян не має ніякого впливу кількість втрат

На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань,
– мовиться у повідомленні.

Втрати ворога

За словами Тарнавського, лише упродовж доби загальні втрати окупантів становлять 244 особи. Мовиться про:

  • 93 загиблих;
  • 150 поранених;
  • 1 полоненого.

Окрім того, вдалося ліквідувати чимало ворожої техніки. Зокрема, Тарнавський озвучив:

  • 3 танки;
  • 6 ББМ;
  • 3 артилерійських системи та міномети;
  • 2 РСЗВ;
  • 1 БпЛА;
  • 3 одиниці автомобільної техніки.

Окрім того, вдалося знищити 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.

Загальні дані про втрати ворога