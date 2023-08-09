Тарнавський розповів, що артилерійські підрозділи Сил оборони упродовж доби виконали 1545 вогневих завдань. Російські окупанти палають та "двохсотяться".
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На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань,
– мовиться у повідомленні.
Втрати ворога
За словами Тарнавського, лише упродовж доби загальні втрати окупантів становлять 244 особи. Мовиться про:
- 93 загиблих;
- 150 поранених;
- 1 полоненого.
Окрім того, вдалося ліквідувати чимало ворожої техніки. Зокрема, Тарнавський озвучив:
- 3 танки;
- 6 ББМ;
- 3 артилерійських системи та міномети;
- 2 РСЗВ;
- 1 БпЛА;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Окрім того, вдалося знищити 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт.
Загальні дані про втрати ворога
- Станом на серпень 2023 року триває контрнаступ українських героїв. Ворогу завдають колосальних втрат. Станом на 9 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що пакетизувати вдалося вже 251 620 російських окупантів.
- Зокрема, у Новій Каховці вдалося "мінуснути" командний пункт управління окупантів. "Бавовна" завітала до ворога вранці 9 серпня.