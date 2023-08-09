Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов, ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. На його думку, не лише Кремль, а й самі росіяни не зважать на втрату своїх співгромадян у війні.

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Росіяни не помічають свіжих могил на цвинтарях

На жаль, втрата 250 тисяч особового складу не матиме ніякого ефекту на російське населення та кремлівську верхівку.

"Під час пандемії Covid-19 Росія щороку втрачала близько мільйона людей (згідно з офіційними даними, від коронавірусу загинуло 400 тисяч росіян; однак сукупно населення Росії скоротилось на 1,3 млн – 24 Канал). Всім на це було байдуже і ніякої революції не сталося", – зазначив колишній спецслужбовець.

Якщо виходити з офіційної кількості населення Росії, 250 тисяч загиблих російських солдатів становлять менше відсотка від усіх мешканців країни-агресорки.

"Згрубша кажучи, якщо ми уявимо Росію як селище, де живе 1000 мешканців, то за час війни в ньому загинуло 2 військових. Ці дві свіжі могили на селищному цвинтарі будуть зовсім непомітними, адже у ньому люди можуть помирати щотижня", – розповів Жирнов.

Як Росія працює з темою втрат Єдиним виключенням з цієї статистики є ті місця, де набирали суттєво більше призовників. Зазвичай вони знаходились в національних республіках Росії, мешканців яких Владіміру Путіну не шкода. Минулого року в Дагестані протестували проти масової мобілізації їхніх синів на війну з Україною. А не так давно під час візиту двійника Путіна в Дагестан влада знайшла людей, які "облизували" його і називали найкращим керівником Росії.

Росія – спадкоємиця сталінських практик

Крім того, Кремль приховує від свого населення реальні втрати. Зараз російські правозахисні організації змогли підтвердити близько 50 тисяч загиблих окупантів. Йдеться про тих, чиї імена та рік народження чітко встановлені.

"Що ж стосується інших 200 тисяч російських військових, то вони просто "розчинилися". Такою є цілеспрямована політика Росії, яка ще зі сталінських часів не визнає вбитими на війні нерозпізнаних солдатів", – пояснив Жирнов.

Якщо ж людина вважалася “зниклою безвісти”, то її рідні не отримували ніякої компенсації за втрату годувальника. Для Радянського союзу це був спосіб зекономити кошти. Поведінка Росії зараз багато в чому це нагадує.

Сергій Жирнов про сприйняття росіянами втрат у війні: дивіться відео

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