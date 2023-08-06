Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, загальна мобілізація вдарить по іміджу Владіміра Путіна, тому її відтягуватимуть настільки довго, наскільки зможуть.
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Якою є стратегія Росії щодо мобілізації
Путін дійсно готується до загальної мобілізації. Що цікаво, люди з його оточення вважають своєю помилкою примусову мобілізацію восени 2022 року, яка мала негативний ефект для путінського режиму.
"Окрім того, що близько мільйона росіян після цього виїхало з країни, це викликало, перепрошую за вислів, "бабський вой". Мовляв, чому ви забрали наших чоловіків і чому ви не створили для них гарних умов, щоб убивати українців", – зазначає Гудков.
В цілому це справило негативний влив на суспільство. Осіння мобілізація не виявилась для Росії успішною, адже внаслідок неї до окупаційного війська потрапили погано мотивовані солдати, які не хотіли вчитися воювати, були схильні сваритися з командирами та тікати з поля бою.
Тому Росія вирішила повернутися до того, щоб замість примусової мобілізації мотивувати нових солдатів великими грошима.
Як злидні впливають на сприйняття війни
В Росії посилюється зубожіння, особливо в депресивних регіонах країни. Найчастіше зарплатня там може становити 25 000 рублів, пенсія – 12 000 (близько 10 000 та 4 500 гривень відповідно). Крім того, нещодавно росіяни встановили антирекорд із заборгованості за іпотекою, що становить 15 трлн рублів (близько 5 річних бюджетів України).
Саме в зубожілих регіонах Росії найефективніше працює пропаганда, яка нагадує, що "ти не чоловік і не патріот, якщо не служиш у війську". Натомість в разі зголошення воювати проти України, на регіональному рівні рекрути отримують "підйомні", які майже в 10 разів перевищують їхню зарплатню.
Геннадій Гудков про мобілізацію в Росії: дивіться відео
З одного боку суспільство, якого ця війна "не стосується", чинить тиск на тих, хто загруз в боргах, приєднуватися до окупаційної армії. З іншого, росіянам не шкода загиблих у війні, адже вони сприймаються як добровольці, що пішли заробляти гроші.
Отже, сценарій із залученням рекрутів, готових воювати за фінансову винагороду, сприймається російською владою як найбільш прийнятний. Чинний режим буде використовувати його настільки довго, наскільки зможе, а до загальної мобілізації вдасться тоді, коли ця можливість буде вичерпаною.
Підготовка до мобілізації в Росії: що відомо
- Ще кілька місяців тому Путін запевняв росіян, що загальна мобілізація йому непотрібна. Однак насправді в окупантів практично не залишилося свіжих сил для протидії українському наступу.
- Через це Кремль серйозно взявся за підготовку до призову більшої кількості людей, аніж перед тим набрав добровільно. Про це свідчать зокрема збільшення призовного віку та ускладнення виїзду за кордон для військовозобов'язаних.
- Як повідомляє британська розвідка, Росія ще кілька місяців тому розпочала формування нової 25 загальновійськової армії. Для того, щоб вона постала, країні-агресорці знадобляться нові люди, яких необхідно буде мобілізувати.