Однак у Міноборони Великої Британії пояснюють, що без нової хвилі мобілізації Кремль навряд чи знайде достатньо сил для цих формувань. Водночас експерти говорять, що Путін хоче оголосити мобілізацію та шукає причину.

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Росія хоче посилити свою армію

Впродовж двох останніх місяців Росія, ймовірно, почала формувати нові великі з'єднання для посилення своїх сухопутних військ. Зокрема і 25-ту загальновійськову армію,

– заявила британська розвідка.

За їхніми даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль в основному використовував мобілізованих резервістів для поповнення вже чинних підрозділів або у складі піхотних частин територіальної оборони.

Міністерство оборони Великої Британії пояснює, що Росія рідко створює нові загальновійськові формування, такі як загальновійськові армії, які мають стати самодостатньою силою. Виняток – 3-й армійський корпус. Його Росія створила влітку 2022 року, проте він загалом показав погані результати.

Британські розвідники припустили, що, ймовірно, Кремль:

розгорне будь-яке нове формування як резервні сили в Україні;

у довгостроковій перспективі – прагне посилити свої сили проти НАТО.

Без великої нової хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити ресурсами навіть одну нову армію,

– пояснили британські військові.

Путін готується до тривалішої війни

Видання Financial Times написало, що російський диктатор готується до тривалішої війни. Зокрема, він ухвалив зміни до закону про мобілізацію в Росії.

Мовиться про збільшення віку мобілізації від 27 до 30 років, надсилання повісток такій кількості чоловіків, якій забажають. Ба більше, як тільки чоловік отримає електронне призовне повідомлення, то кордони Росії для нього закриють.

Окрім того, так званих добровольців на війну в Україну вже почали вербувати російські мільярдери: Олег Дерипаска, Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Михайло Гуцерієв та Сергій Гордєєв. Як діє схема у росіян читайте за посиланням.