Про це пише директор російського Центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв. За його словам, на це вказують зміни, які схвалив Путін до закону про мобілізацію в Росії.

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Законодавство, яке дозволяє Кремлю посилати на війну ще сотні тисяч людей, свідчить про сумну правду: Володимир Путін не шукає виходу зі своєї катастрофічної війни в Україні, а готується до ще більшої війни,

– зазначає Габуєв.

Довідка. За новим законодавством Росії, уряд може надсилати повістки такій кількості чоловіків, якій забажає. Вік призову збільшили з 27 до 30 років. Ба більше, як тільки одержувач повістки отримає електронне призовне повідомлення, то кордони Росії для нього будуть закритими.

Габуєв зауважив, що попри тиск санкцій, поступове відвоювання окупованих територій Силами оборони України та внутрішні конфлікти у Кремлі, Путін вважає, що зможе вести тривалу війну.

Кремль зберігає свій воєнний бюджет завдяки прибуткам від продажу енергоносіїв за минулий рік та гнучкості російських експортерів, які знайшли нових клієнтів у Китаї,

– пише аналітик.

На думку Габуєва, якщо тиск на бюджет Росії посилиться, центральний банк може прийняти рішення про девальвацію рубля. Це полегшить виплати солдатам, співробітникам оборонної промисловості і спецслужбам. А також допоможе утримувати російську еліту та громадськість під тиском, що дозволить Путіну зберігати свій політичний курс.

Путін хоче мобілізувати якомога більше людей

Аналітик вважає, що наразі головним завданням для Росії є мобілізація якомога більшої кількості людей, озброїти їх, навчити і відправити воювати.

Паралельна тактика, яку використовує Кремль, полягає у придушенні економіки України з метою позбавити Київ усіх джерел надходжень, адже український бюджет залежить від життєзабезпечення західних союзників.

За словами аналітика, саме через це Москва вийшла із "зернової угоди" та завдала масованих авіаударів по портах, щоб знищити можливість відновлення угоди.

Кремль вірить, що відновлення російської армії та знищення української економіки призведе до зростання розчарування Заходу та зниження матеріальної підтримки Києва,

– пише автор.

А щоб прискорити цей процес і зламати волю Заходу, Росія погрожує ескалацією, включно з поширенням конфлікту на територію НАТО через бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі.

Аналітик наголосив, що поки Путін залишатиметься при владі, то Росія буде спрямовувати всі свої ресурси на ідею повної окупації України.