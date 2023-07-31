Зокрема, Путін підписав закон, який встановлює штрафи за ненадання сприяння військкоматам під час мобілізації та значно збільшує покарання за неявку до військкомату.

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Путінський закон передбачає підвищення штрафів:

за неявку до військкомату за повісткою без поважної причини з нинішніх 0,5 – 3 тисяч рублів до 30 тисяч рублів;

за неповідомлення про виїзд із Росії терміном понад 6 місяців збільшено з 0,5 – 3 тисячі рублів до 5 – 15 тисяч рублів;

за ненадання у військкомат списків для обліку громадян, які підлягають постановці на військовий облік штраф збільшено до 50 тисяч рублів.

Крім того, збільшать покарання для бізнесу за ухилення від роздачі повісток працівникам. Посадових осіб за це штрафуватимуть на 60 – 80 тисяч рублів, юридичних осіб – на 400 – 500 тисяч рублів.

На такі ж суми будуть оштрафовані ті, хто не забезпечив постачання техніки відповідно до планів мобілізації на збірні пункти та у військові частини.

Конфіскат на потреби фронту

Також диктатор Путін ухвалив закон про безоплатну передачу в період мобілізації, воєнного стану або воєнного часу конфіскованого майна та речових доказів владі або "Народному фронту "За Росію".

Тобто йдеться про можливість безоплатної передачі конфіскату і речових доказів – фронту.

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