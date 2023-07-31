В частности, Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за неоказание содействия военкоматам во время мобилизации и значительно увеличивает наказание за неявку в военкомат.

Смотрите также Россия объявила новую цель "СВО": кого и зачем теперь решили защищать

Путинский закон предусматривает повышение штрафов:

за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины с нынешних 0,5 – 3 тысячи рублей до 30 тысяч рублей;

за неуведомление о выезде из России на срок свыше 6 месяцев увеличено с 0,5 – 3 тысячи рублей до 5 – 15 тысяч рублей;

за непредоставление в военкомат списков для учета граждан, подлежащих постановке на военный учет, штраф увеличен до 50 тысяч рублей.

Кроме того, увеличат наказание для бизнеса за уклонение от раздачи повесток работникам. Должностных лиц будут штрафовать на 60 – 80 тысяч рублей, юридических лиц – на 400 – 500 тысяч рублей.

На такие же суммы будут оштрафованы те, кто не обеспечил поставку техники в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и воинские части.

Конфискат на нужды фронта

Также диктатор Путин принял закон о безвозмездной передаче в период мобилизации, военного положения или военного времени конфискованного имущества и вещественных доказательств властям или "Народному фронту "За Россию".

То есть речь идет о возможности бесплатной передачи конфиската и вещественных доказательств – фронту.

Обратите внимание! В России повысили призывной возраст для военнообязанных до 30 лет.