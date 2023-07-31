Такое мнение 24 Каналу озвучил правозащитник Марк Фейгин. По его словам, все попытки России угодить лидерам других стран выглядят очень неуклюже.
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"Возможно, она это говорит, чтобы угодить африканским СМИ. Но у них все получается неуклюже. Если они так хотят признаться в любви к африканскому континенту, то можно найти более изящные методы", – отметил правозащитник.
Выводы саммита "Россия – Африка"
На саммит в Санкт-Петербурге приехало только 17 представителей стран Африки из 55. Многие из них – диктаторы, подобные Владимиру Путину. Марк Фейгин отметил, что они с радостью едут в Россию, чтобы заработать денег и заручиться поддержкой ЧВК "Вагнера", чтобы наемники Евгения Пригожина защищали их власть.
Для Путина саммит "Россия – Африка" – это возможность показать миру, особенно странам, которые придерживаются нейтралитета относительно войны в Украине, что он не находится в изоляции и что якобы без отношений с Западом можно отдельно существовать.
Путин якобы под ордером на арест, международный преступник, но он будто показывает третьим странам, держащим нейтралитет, что мир не заканчивается на Западе, что можно существовать отдельно. Я считаю, что они окончательно сориентировались на Африку,
– сказал он.
У кремлевского диктатора нет ничего, что он мог бы предложить населению стран Африки, однако он знает, что можно пообещать лидерам этих государств.
Фейгин о саммите "Россия – Африка": смотрите видео
Саммит "Россия – Африка": главное
- Вечером 29 июля кремлевский диктатор Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита "Россия – Африка". Там он наговорил немало бреда, особенно много он говорил о "исчерпанном ресурсе ВСУ" и "плохих националистах".
- Диктатор пообещал в течение 3 – 4 месяцев приступить к поставкам бесплатного зерна в африканские страны. На фоне этого Путин соврал о том, что менее 3% зерна, которое экспортировала Украина в рамках зернового соглашения, отправили в беднейшие страны. Он не упомянул о том, что россияне намеренно делали все, чтобы зерновой коридор работал как можно медленнее.
- По словам Путина, многие действующие африканские политики когда-то учились в Украине и делали это на российском языке. Диктатор утверждает, что тогда к африканским студентам якобы очень отрицательно относились украинские националисты.
- Также во время встречи с лидерами африканских стран Мария Захарова заявила, что Россия сражается в Украине за "свободу Африки и всех людей на этой планете".