Такое мнение 24 Каналу озвучил правозащитник Марк Фейгин. По его словам, все попытки России угодить лидерам других стран выглядят очень неуклюже.

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"Возможно, она это говорит, чтобы угодить африканским СМИ. Но у них все получается неуклюже. Если они так хотят признаться в любви к африканскому континенту, то можно найти более изящные методы", – отметил правозащитник.

Выводы саммита "Россия – Африка"

На саммит в Санкт-Петербурге приехало только 17 представителей стран Африки из 55. Многие из них – диктаторы, подобные Владимиру Путину. Марк Фейгин отметил, что они с радостью едут в Россию, чтобы заработать денег и заручиться поддержкой ЧВК "Вагнера", чтобы наемники Евгения Пригожина защищали их власть.

Для Путина саммит "Россия – Африка" – это возможность показать миру, особенно странам, которые придерживаются нейтралитета относительно войны в Украине, что он не находится в изоляции и что якобы без отношений с Западом можно отдельно существовать.

Путин якобы под ордером на арест, международный преступник, но он будто показывает третьим странам, держащим нейтралитет, что мир не заканчивается на Западе, что можно существовать отдельно. Я считаю, что они окончательно сориентировались на Африку,

– сказал он.

У кремлевского диктатора нет ничего, что он мог бы предложить населению стран Африки, однако он знает, что можно пообещать лидерам этих государств.

Фейгин о саммите "Россия – Африка": смотрите видео

Саммит "Россия – Африка": главное